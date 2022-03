Công nghệ tân tiến trong ‘Ant-Man 3’

Biên kịch Jeff Loveness tiết lộ về công nghệ tiên tiến được Marvel Studios sử dụng để ghi hình tác phẩm siêu anh hùng “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

Mới đây, khi tham gia chương trình truyền thanh I Said No Gifts cùng người dẫn Bridger Winegar, biên kịch Jeff Loveness - một trong ba tác giả kịch bản của Ant-Man and the Wasp: Quantumania - đã tiết lộ về quá trình thực hiện bộ phim ở Marvel Studios.

Loveness chia sẻ trong quá trình tiền kỳ cho Ant-Man 3, anh và các đồng sự đã dành ba tháng để tra cứu thông tin và thu thập các dữ liệu cần thiết cho việc xây dựng nhân vật và kịch bản. “Tôi đã ở đó trong khoảng ba tháng tiền kỳ để chuẩn bị kịch bản, gặp gỡ bộ phận phục trang, phác thảo và cập nhật kịch bản, thảo luận với diễn viên để nghe quan điểm của họ về các tình tiết. Họ có những chiếc kính lớn để thử nghiệm công nghệ 3D VR trên phim trường”, anh nói.

Paul Rudd trên phim trường Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ảnh: Just Jared.

Theo thông tin từ vị biên kịch, đoàn Ant-Man 3 đang sử dụng The Volume Technology, công nghệ tân tiến đã được nhiều hãng phim lớn tại Hollywood sử dụng những năm gần đây, để phục vụ việc ghi hình. The Mandalorian và Thor: Love and Thunder là hai trong số các tác phẩm được thực hiện với sự trợ giúp của công nghệ này.

Với The Volume Technology, ê-kíp sẽ dựng sẵn một màn hình khổng lồ phía sau diễn viên, trình chiếu hậu cảnh kèm toàn bộ hiệu ứng. Máy quay sẽ ghi hình diễn viên cùng toàn bộ khung cảnh trên màn hình ấy. Mọi thứ sẽ được điều chỉnh thêm trong khâu hậu kỳ để có được kết quả hoàn hảo.

“Tôi không biết bạn đã xem The Mandalorian hay bộ phim nào sử dụng công nghệ này hay chưa. Nó khá mới và được gọi là The Volume, về cơ bản chính là công nghệ màn hình xanh cải tiến. Bạn có thể chiếu hậu cảnh lên đó cùng nhiều hiệu ứng hình ảnh đặc sắc và ghi hình nó cùng lúc với diễn xuất của diễn viên. Như vậy sẽ thuận lợi hơn cho các diễn viên. Ở khâu hậu kỳ, người ta sẽ chỉnh sửa để mọi thứ trông thật hơn”, Loveness mô tả.

Tiếp đến, anh mô tả một cảnh phim của nhân vật Wasp do Evangeline Lily thủ vai. Trong cảnh phim, Chiến binh Ong đang bay trong rừng, máy quay theo sát hướng đi của nhân vật. Công nghệ The Volume đã giúp mọi thứ trở nên mượt mà, chân thực trong khi ê-kíp không cần phải đến thực địa.

“Trong phim, có một cảnh chuyển động khá phức tạp. Wasp, bé xíu xiu, bay vòng quanh và lẩn vào trong rừng. Máy quay di chuyển theo nhân vật. Cảnh chiếu trên màn hình phía sau cũng thay đổi nhịp nhàng theo từng cử động ấy. Với sự trợ giúp của phông nền phía sau, mọi thứ trông như thể được cắt ra từ một cảnh phim hoàn chỉnh vậy”, biên kịch mô tả.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania là tác phẩm thứ ba thuộc chùm phim riêng về nhân vật Ant-Man (Paul Rudd). Tác phẩm được Marvel Studios xác nhận lịch ra rạp từ tháng 7/2023. Nội dung Ant-Man 3 chưa được tiết lộ, nhưng sẽ xoay quanh Thế giới Lượng tử (Quantum Realm) của vũ trụ Marvel.

Phim đang trong thời gian ghi hình. Tác phẩm chào đón sự trở lại của dàn diễn viên quen thuộc từ các phần trước như Paul Rudd trong vai Scott Lang/Ant-Man và Evangeline Lilly thủ vai Hope Van Dyne/Wasp… bên cạnh nhiều gương mặt mới như Kathryn Newton (Stature) và Jonathan Majors (Kang the Conqueror).