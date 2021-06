Công nghệ mới nào có khả năng ức chế virus SARS-CoV-2?

Nanoe X khử mùi, ức chế virus, vi khuẩn và giữ ẩm như thế nào? Gốc -OH trong nanoe X tách H (hydro) trong virus, vi khuẩn, làm thay đổi cấu trúc protein và vô hiệu hóa hoạt động của chúng

Gốc -OH trong nanoe X xâm nhập, phá vỡ DNA của virus, vi khuẩn và vô hiệu hóa hoạt động của chúng Những gốc hydroxyl (-OH) có khả năng ức chế sự phát triển của tác nhân gây ô nhiễm như vi khuẩn và virus trong không khí hay bám dính trên các bề mặt. Điểm đặc trưng của các gốc -OH là tính oxy hóa cao và không tồn tại được lâu. Khi tiếp xúc với virus, vi khuẩn, các gốc -OH của nanoe X tách lấy hydro (H) trong virus, vi khuẩn để tạo thành nước, từ đó thay đổi cấu trúc protein và ức chế hoạt động của chúng. Cơ chế này cũng được thực hiện khi nanoe X khử mùi. Kết quả này là nhờ công nghệ nanoe X của Panasonic có khả năng tạo ra một lượng lớn gốc hydroxyl bọc trong nước. Khi được bọc trong nước, nanoe X có tuổi thọ lâu dài và có thể lan tỏa ở khoảng cách xa.