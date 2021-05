Công nghệ hình ảnh 3D lenticular - mỹ thuật ứng dụng thời đại mới

Công nghệ 3D lenticular giúp sự vật hiện lên chân thật và sinh động, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường quảng cáo, kiến trúc, dệt may...

Tại triển lãm Vietbuild 2021 diễn ra ở TP.HCM, nhiều khách tham quan đã bị thu hút bởi những sản phẩm công nghệ hình ảnh 3D lenticular của Công ty Thadan 3DX Global. Đó là những bức hình có chiều sâu, chuyển động và biến đổi luân phiên, nhìn ở góc độ nào cũng cho cảm giác như thật nhờ công nghệ lenticular tạo ảnh nổi 3D.

Kỹ thuật này được ứng dụng trên các chất liệu TPU, PPV, PET… phục vụ ngành quảng cáo, truyền thông, in ấn, dệt may, kiến trúc và nhiều lĩnh vực khác, tăng hiệu ứng thị giác, tạo ra các sản phẩm có chiều sâu, sống động và thu hút người dùng.

Khách hàng ấn tượng trước những sản phẩm sinh động từ công nghệ 3D lenticular.

Những sản phẩm này là kết quả từ quá trình tìm tòi, nghiên cứu hơn 10 năm của vợ chồng anh Nguyễn Thành Danh và chị Lý Thanh Phong – chủ Thadan 3DX Global. Anh Danh tìm hiểu về công nghệ in 3D từ năm 2009 và sang Trung Quốc - nơi có công nghệ và thị trường sôi động - để học hỏi.

Trở về Việt Nam, tự nhận thấy kiến thức căn bản là chưa đủ, anh Danh tiếp tục nghiên cứu về tính ứng dụng ở thị trường trong nước, đặc tính môi trường cũng như nguyên vật liệu tương ứng để ra được sản phẩm. Vẫn thấy thực sự cần người chỉ dẫn thêm, anh Danh mời chuyên gia Isarel về Việt Nam để cố vấn kỹ thuật.

Những sản phẩm áp dụng công nghệ 3D lenticular có chiều sâu và sinh động, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.

Một bản mẫu tranh 3D sử dụng trong việc in ấn phải trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi khả năng tư duy, sáng tạo và nhiều phần mềm hỗ trợ. Trước hết, kỹ thuật viên lựa chọn bản mẫu ảnh đẹp, sắc nét phù hợp chủ đề, sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để cắt chủ thể theo yêu cầu. Sau đó các hình ảnh, chi tiết phông nền được điều chỉnh, rồi theo định luật gần to - xa nhỏ, gần tỏ - xa mờ mà ghép thành tranh sao cho có chiều sâu và phù hợp phương sáng.

Mỗi bức tranh như vậy sẽ có nhiều layer (lớp), mỗi layer là một vị trí trong tranh. Người thực hiện các công đoạn này cần có trình độ thẩm mỹ, nắm vững kỹ thuật phân bố ánh sáng trong hình thì mới tạo nên bản mẫu sinh động và có tính thẩm mỹ. Sau khi có bản mẫu hoàn chỉnh, đội ngũ kỹ thuật sử dụng nhiều phần mềm khác nhau để xử lý trước khi cho lên máy in.

Anh Danh truyền đạt kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật tạo hiệu ứng 3D cho con gái.

Anh Danh cho biết, công nghệ in 3D lenticular có thể được ứng dụng đa dạng trên nhiều loại chất liệu in và đang có mặt trong nhiều sản phẩm in ấn phổ biến như thước kẻ, ly uống nước, decal giấy, ảnh phong cảnh, động vật và cả ảnh cưới.

Bên cạnh đó, Công ty Thadan 3DX Global đang phát triển sản phẩm công nghệ hình ảnh 3D dùng cho giày, túi xách, áo, xe hơi và dùng cho trang trí nội thất. Đặc biệt trong ngành quảng cáo, những sản phẩm công nghệ hình ảnh 3D giúp đạt được mục tiêu thu hút người xem trong khoảng thời gian lâu hơn.

Chị Lý Thanh Phong chia sẻ về câu chuyện làm nên poster của phim Lật mặt: 48h.

Có thể xem sản phẩm đầu tay của anh Danh ra mắt đến đông đảo công chúng là poster phim Lật mặt: 48h được nhiều khán giả yêu thích. Ngoài ra, anh cũng mở quán cà phê với gần 100 bức tranh 3D nhiều kích cỡ ở quận Tân Phú (TP.HCM). Công nghệ in 3D của Thadan 3DX Global thể hiện mỹ thuật ứng dụng của thời đại mới, đặc biệt là áp dụng vào các công trình kiến trúc như biệt thự, rạp chiếu phim, nhà hàng, thẩm mỹ viện,…