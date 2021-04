Công nghệ AIRism giúp trang phục Uniqlo luôn khô thoáng

Sử dụng sợi vải microtex siêu mảnh, công nghệ AIRism của thương hiệu Nhật Bản Uniqlo góp phần mang đến cảm giác thoải mái cho người mặc.

Trang phục ứng dụng công nghệ AIRism là một trong những dòng sản phẩm được yêu thích toàn cầu của Uniqlo. Loại trang phục sở hữu khả năng thấm hút mồ hôi, giải phóng hơi ẩm quần áo, mang lại cảm giác dễ chịu cho người mặc.

Công nghệ AIRism có gì đặc biệt?

Điểm độc đáo trong các sản phẩm AIRism là sử dụng chất liệu Cupro. Sợi Cupro có khả năng giải phóng hơi ẩm tích tụ bên trong quần áo, mang đến cảm giác thoải mái cho làn da. Bên cạnh đó, công nghệ Cool Touch góp phần đem lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu, phù hợp thời tiết nóng và ẩm tại Việt Nam.

Video - Thí nghiệm dòng sản phẩm AIRism của Uniqlo Trang phục ứng dụng công nghệ AIRism sở hữu khả năng thấm hút mồ hôi, giải phóng hơi ẩm quần áo

Việc ứng dụng công nghệ "hiệu ứng mao dẫn" của sợi vải siêu mảnh giúp sản phẩm nhanh khô, thoáng khí. Trong thí nghiệm so sánh với trang phục làm từ vải cotton (cùng điều kiện và diện tích ướt), sản phẩm ứng dụng công nghệ AIRism khô hoàn toàn chỉ sau 10 phút.

Với đặc tính co giãn mềm mại, dòng sản phẩm nội y AIRism ôm vừa cơ thể, không để lại dấu hằn, giúp người mặc dễ dàng vận động. Bên cạnh đó, sản phẩm góp phần bảo vệ làn da, mang đến cảm giác thoải mái khi thực hiện các động tác thể thao có biên độ lớn. Ngoài ra, loại vải này có khả năng hạn chế mùi cơ thể dù trải qua nhiều lần giặt, đem lại sự tự tin cho người mặc.

Khô thoáng và khửi mùi là hai đặc tính nổi bật của dòng sản phẩm AIRism của Uniqlo.

Được làm từ sợi vải hấp thụ hơi nước tốt hơn polyester thông thường, trang phục AIRism có độ thoáng khí cao, giúp người mặc không còn cảm giác bết dính trong những ngày hè nóng bức.

Loạt trang phục ứng dụng AIRism

Với nam giới, các sản phẩm đồ mặc trong mát mẻ là lựa chọn được ưu tiên. Các trang phục nam được phân thành ba loại vải: AIRism truyền thống vải vi sợi mềm mại, AIRism vải vi lưới thoáng khí, AIRism với mặt ngoài bằng chất liệu cotton. Các loại áo lót với thiết kế đa dạng từ cổ tròn, cổ chữ V, áo ngắn tay, áo ba lỗ… giúp người dùng có đa dạng lựa chọn.

Trang phục AIRism cho nam với sự lựa chọn đa dạng.

Sản phẩm quần boxer briefs, quần trunks, quần briefs… cũng được Uniqlo đa dạng hóa thiết kế và chất liệu. Quần brief mang đến phong cách thời trang và nam tính, trong khi boxer phù hợp để vận động. Trunks có thiết kế ống quần sát đáy, ngắn hơn boxer brief và dài hơn brief. Ba sản phẩm này được làm từ chất liệu AIRism có khả năng thấm mồ hôi tốt, không gây bí bách và giúp cơ thể dễ chịu.

Một số trang phục AIRism dành cho nữ.

Phái đẹp có nhiều lựa chọn với dòng trang phục nội y AIRism. Đồ lót không đường may là phong cách thời trang được yêu thích nhờ vẻ đẹp tinh tế, dễ kết hợp trang phục ôm sát. Chất liệu mềm mại được sử dụng để làm phần đáy quần và đường chỉ may, nhằm giảm bớt cảm giác khó chịu cho da. Không chỉ có độ bền cao, chất liệu thoải mái, nội y AIRism sở hữu đa dạng thiết kế như áo hai dây, áo sát nách, áo ngực không gọng, áo bra hai dây đến áo bra thể thao không tay…

Thêm vào đó, dòng sản phẩm AIRism được tích hợp công nghệ chống tia UV, phù hợp sử dụng dưới trời nắng. Áo thun chống UV không tay và quần leggings chống UV là combo giúp bảo vệ làn da khi đi du lịch ngoài trời.

Nhờ khả năng thoáng mát, co giãn tốt, vải AIRism pha cotton được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con. Từ quần lót, bộ mặc nhà ngắn tay/dài tay đến các loại áo thun cổ tròn…, Uniqlo mang đến bộ sưu tập trang phục phù hợp cho cả bé trai và bé gái.

Trang phục AIRism đa dạng cho trẻ.

Được làm từ chất liệu AIRism vải cotton mắt lưới, áo ba lỗ AIRism góp phần giúp bé mát mẻ suốt cả ngày dài. Đây là loại áo dễ dàng kết hợp đa dạng trang phục, giúp trẻ thoải mái vận động hàng ngày. Ngoài ra, khẩu trang, vỏ chăn, gối, ga giường bằng AIRism là những sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhiều gia đình.