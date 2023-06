Google đang muốn thay đổi sản phẩm quan trọng nhất của mình

Công cụ tìm kiếm tích hợp trí tuệ nhân tạo của Google có thể thay đổi hoàn toàn trải nghiệm tìm kiếm, thứ làm ra tiền nhiều nhất cho công ty Mỹ.

Công cụ tích hợp AI của Google được cho là sẽ thay đổi hoàn toàn cách ta tìm kiếm thông tin. Ảnh: Search Engine Journal.

Được giới thiệu tại sự kiện Google I/O hồi tháng 5, công cụ tìm kiếm tích hợp AI tạo sinh của Google có khả năng trả lời trực tiếp câu hỏi của người dùng tương tự như ChatGPT, kết hợp với dữ liệu tìm kiếm để đưa cho người dùng kết quả nhanh và hiệu quả nhất.

Theo trải nghiệm của biên tập CNET, công cụ tìm kiếm mới này sẽ thay đổi hoàn toàn cách người dùng sử dụng Google, trang web phổ biến nhất Internet từ đầu những năm 90.

Thay đổi định nghĩa tìm kiếm

Công cụ này có tên là Trải nghiệm sáng tạo tìm kiếm (SGE), sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo của Google để tổng hợp kết quả tìm kiếm cho người dùng. Bằng cách này, người dùng không cần phải nhấp vào một loạt các liên kết và Google sẽ trực tiếp cho người dùng biết những gì họ muốn biết.

Nguyên lý hoạt động của SGE tương tự như ChatGPT, người dùng có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào và AI sẽ tổng hợp thông tin để đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, điểm ưu việt hơn của công cụ này so với ChatGPT là mức độ đảm bảo thông tin.

SGE sẽ luôn hiển thị đường liên kết đến các nguồn tin để người dùng có thể kiểm tra và xác thực. Điều này rất hữu ích vì các công cụ AI tạo sinh hiện nay thường mắc lỗi và đưa ra câu trả lời không chính xác, gây hiểu lầm hoặc thậm chí tự bịa thông tin.

Công cụ SGE được giới thiệu tại Google I/O hồi tháng 5. Ảnh: Google.

Đó là bởi vì các công cụ này không diễn giải thông tin giống như con người. AI được cung cấp hàng trăm tỷ dữ liệu dưới dạng sách, hội thoại và bài viết trên Internet, từ đó nó dựa trên xác suất thống kê để chọn ra các từ thường đi theo sau từ đằng trước, tương tự như tính năng tự hoàn thiện văn bản (Autocorrect) trên smartphone.

Đây có thể là lý do Google chưa cung cấp rộng rãi SGE cho công chúng và chưa đưa ra ngày phát hành cụ thể. Quá trình chạy thử nghiệm sẽ kết thúc vào tháng 12.

Trải nghiệm công cụ tìm kiếm mới

Biên tập viên Imad Khan của tờ CNET đã thử nghiệm SGE trong vài ngày.

Street Fighter 6, phần mới nhất trong dòng game đối kháng nổi tiếng của Capcom, ra mắt vào đầu tháng 6 và nhận được nhiều lời khen ngợi. Khan đã quyết định tìm hiểu về quy định của giải đấu Capcom Cup năm nay, cụ thể là về các loại tay cầm được sử dụng.

Khan gõ "Capcom Cup tay cầm" vào ô tìm kiếm và SGE cung cấp cho anh bản tóm tắt về những thay đổi trong luật thi đấu của Capcom Cup liên quan đến tay cầm chơi game, bao gồm cả một số nguồn bên cạnh.

SGE sẽ được tích hợp trực tiếp lên Google tìm kiếm. Ảnh: The Verge.

Ở câu hỏi tiếp theo, Khan muốn đi vào chi tiết hơn, anh hỏi về chiếc tay cầm cụ thể của mình liệu có hợp pháp trong giải đấu hay không và nếu không thì anh có thể giải quyết vấn đề như thế nào.

Trí tuệ nhân tạo của Google cho biết tay cầm của Khan sẽ hợp pháp cho mùa giải 2023 nhưng không nêu lý do tại sao. Vì vậy, biên tập viên đã phải truy cập vào nguồn tin Google cung cấp để xác minh.

Mặc dù SGE đã đưa ra câu trả lời chính xác, công cụ vẫn tỏ ra lúng túng khi phải xử lý những thông tin cụ thể, gây mất thời gian hơn cho người dùng. Dù vậy, công cụ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ được cải thiện khi Google phát hành các bản cập nhật.

Ngoài ra, Khan cũng đặt một số câu hỏi liên quan đến tựa game “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”. Cụ thể, anh đang mắc kẹt trong một màn chơi khó của game và muốn hỏi cách vượt qua màn này.

AI của Google đã làm rất tốt trong việc hướng dẫn người chơi cách qua màn. Tuy nhiên, công cụ lại không cung cấp bất kỳ hình ảnh nào, phần nào gây khó cho người chơi.

Điều này cho thấy một số hạn chế của AI văn bản. Trong những trường hợp này, việc SGE cung cấp đường dẫn đến các nguồn tin trở nên rất hữu ích vì nhiều trang web đã đính kèm hình ảnh hướng dẫn. Có thể trong tương lai, AI của Google sẽ tích hợp trực tiếp những hình ảnh này vào tìm kiếm.