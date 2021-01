'Công chúa Huawei' Diêu An Na bị chê ngay khi gia nhập showbiz

Diêu An Na gia nhập giới giải trí nhưng không được đánh giá cao về tài năng. Cô bị cho là dựa vào gia thế để phát triển sự nghiệp.

Ngày 15/1, SCMP đưa tin Diêu An Na, con gái út của ông Nhậm Chính Phi - nhà sáng lập hãng điện thoại Trung Quốc Huawei, thông báo gia nhập giới giải trí. Cô coi hợp đồng ký với công ty Thiên Hạo Thịnh Thế là "món quà đặc biệt" chào mừng sinh nhật thứ 23.

Ngay khi vừa ra mắt một ngày, Diêu An Na đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Ok! và người đại diện của hãng xe SUV. Theo Sina, đây là điều chưa từng xảy ra trong giới giải trí Hoa ngữ, chứng minh sự hậu thuẫn khổng lồ mà người đẹp sinh năm 1998 đang có.

Diêu An Na vừa ra mắt đã trở thành tâm điểm chú ý.

Tuy nhiên, Diêu An Na lại không có được cái nhìn thiện cảm từ công chúng Trung Quốc. Theo SCMP, điều này xuất phát từ hai nguyên nhân.

Than khổ trong video giới thiệu

Khi ra mắt, Diêu An Na thực hiện một video dài 17 phút để giới thiệu về mình với tựa đề "Công chúa phá cách". Trong đó, có những thành tích xuất sắc như 15 tuổi vượt qua kỳ thi múa ba lê của Học viện múa Hoàng gia Anh, 17 tuổi được nhận vào Đại học Harvard để nghiên cứu khoa học máy tính.

Diêu An Na là con gái của một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, cô được tạo điều kiện tốt ngay từ khi con nhỏ, được huấn luyện để trở thành một tiểu thư danh giá. Cuộc sống và trải nghiệm của Diêu An Na là điều mà hàng triệu người mơ ước.

Ái nữ của tỷ phú Huawei nhảy với công tước Bỉ trong vũ hội Le Bal des Debutantes - vũ hội hoàng gia năm 2018 tổ chức tại Pháp.

Tuy nhiên, cô không coi mình là công chúa: "Tôi cũng như mọi người đều phải làm việc, học tập chăm chỉ để được vào một ngôi trường tốt. Cũng có lúc tôi bối rối và phải thử thách nhiều con đường khác nhau để tìm ra điều mình thực sự muốn".

"Ngay từ nhỏ, tôi đã bị so sánh với chị gái, và thường xuyên nhận lời chê bai vì không bằng chị. Tại sao mọi người lại nói điều tiêu cực về tôi? Tại sao họ lại thích chị ấy mà không phải là tôi? Tôi sẽ sử dụng sự nghi ngờ này để làm động lực tiến về phía trước", Diêu An Na giãi bày về cuộc sống áp lực khi còn nhỏ.

Song, lời tâm sự của người đẹp không nhận được sự đồng cảm của công chúng. Họ cho rằng được sinh ra với bối cảnh tốt như Diêu An Na nên cảm thấy thỏa mãn và nghĩ tích cực thay vì than vãn. Việc cô phủ nhận gia thế để tìm kiếm sự đồng cảm của khán giả là không hợp lý.

Diêu An Na chia sẻ về áp lực trong video giới thiệu.

"Nếu cô ấy ra mắt một cách kín đáo, giấu đi danh tính và nhận được sự tôn trọng từ khán giả, tôi nghĩ điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Đáng buồn thay, trước khi chúng ta có thể khám phá ra tính cách và tài năng của cô ấy thì cả thế giới đã biết cha cô ấy là ai", "Nếu tôi được sinh ra ở vạch đích như Diêu An Na, tôi hứa sẽ không bao giờ than vãn vì bất cứ điều gì", "Công chúa cũng có nỗi khổ ư, vậy những người vật lộn vì vài đồng bạc lẻ như chúng ta thì sao?", là bình luân của khán giả được trang SCMP tổng hợp.

Bối cảnh lớn nhưng thiếu tài năng

Diêu An Na ra mắt đã nhận được những hợp đồng quảng cáo giá trị. Tuy nhiên, cô chưa có hoạt động nghệ thuật nào để chứng minh sức hút của mình.

Người đẹp sinh năm 1998 dự định theo đuổi hai mảng là ca hát (cô chuẩn bị ra đĩa đơn đầu tay) và thời trang (với việc trở thành gương mặt trang bìa các tạp chí, cũng như là người dẫn đầu xu hướng của giới trẻ).

Người đẹp 23 tuổi bị cho là có tài năng hạn chế.

Thế nhưng, nhìn các video nhảy của Diêu An Na, khán giả cho rằng tài năng của "công chúa Huawei" chỉ ở mức trung bình. Diêu An Na được đào tạo về ba lê nhưng những bước nhảy của môn múa này cần sự nhẹ nhàng, uyển chuyển, khác với nhảy hiện đại mạnh mẽ, nhanh gọn.

Ngoại hình của Diêu An Na cũng bị đánh giá thua kém các minh tinh trong giới giải trí. Bìa tạp chí Ok! không gây ấn tượng, biểu cảm của cô trong các bức ảnh giống hệt nhau.

Biểu cảm của Diêu An Na từ bộ ảnh giới thiệu đến tạp chí không có gì mới lạ, thu hút.

Theo Sina, trong giới giải trí nghệ sĩ có sự hậu thuẫn lớn nhưng thiếu tài năng thường không được yêu thích. Điển hình như Cảnh Điềm và Lưu Diệc Phi, Angelababy, Dương Siêu Việt.

"Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" Cảnh Điềm từng khiến đồng nghiệp "ghen tỵ" bởi tài nguyên "nghịch thiên". Mới vào nghề, người đẹp đã được sánh vai bên các Ảnh đế, những ngôi sao nổi danh bậc nhất giới giải trí Trung Quốc hoặc Hollywood như Chân Tử Đan, Thành Long, Châu Nhuận Phát, Tạ Đình Phong, Orlando Bloom... Song dù được nhà sản xuất o bế, cô vẫn thất bại liên tiếp và mang danh "thuốc độc phòng vé".

Lưu Diệc Phi là "Thần tiên tỷ tỷ" nổi tiếng khi mới 17 tuổi, nhưng diễn xuất nhiều năm bị chê bai. Dương Siêu Việt là "gà cưng" của công ty giải trí lớn nhất Trung Quốc Tencent nhưng luôn bị gắn mác "bất tài".

Do đó, hậu thuẫn lớn của Diêu An Na vừa là may mắn vừa là bất lợi.