'Công chúa Huawei' bị chế giễu khi đoạt giải ở Cannes 2022

Phim ngắn do Diêu An Na đóng chính thắng giải tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75. Tuy nhiên, cô bị cho là không xứng đáng nhận lời khen ngợi.

Ngày 30/5, Sina đưa tin bộ phim Vách núi nhô trên bãi biển (The Water Murmurs) do Trần Kiếm Doanh đạo diễn, Diêu An Na đóng chính, giành giải Cành Cọ Vàng hạng mục Phim ngắn tại Cannes 2022.

Vách núi nhô trên bãi biển có thời lượng 15 phút, nội dung chính nói về sự gắn bó, liên kết của con người với môi trường sống. Diêu An Na khắc họa cô gái nông thôn hiền lành, chất phác phải chuyển nhà từ thị trấn lên thành phố lớn.

Không chỉ phải làm quen với môi trường mới, nhân vật của Diêu An Na còn bị bạn học châm chọc, tẩy chay vì xuất thân nông thôn. Trong phim có cảnh "công chúa Huawei" dầm mình trong mưa gió, giá rét của mùa đông. Vách núi nhô trên bãi biển là phim đầu tay của Diêu An Na trên màn ảnh rộng.

Diêu An Na bị chỉ trích vì chiếm hào quang của đạo diễn Trần Kiếm Doanh. Ảnh: Sina.

Theo Sina, thành công của Diêu An Na khiến dư luận Trung Quốc bất ngờ. Phần lớn khán giả không công nhận, đánh giá tiêu cực thành quả nghệ thuật của nữ ca sĩ. Có hàng nghìn bình luận chê bai Diêu An Na bất tài, nghi vấn cô dùng tiền và quyền lực của cha để mua giải tại Cannes.

Họ bày tỏ sự bức xúc khi hạng mục phim ngắn vốn tôn vinh đạo diễn, nhưng hàng chục hotsearch (từ khóa được quan tâm nhiều nhất) trên mạng xã hội Weibo lại thuộc về Diêu An Na, thay vì nữ đạo diễn trẻ Trần Kiếm Doanh sau khi giải thưởng được công bố.

"Bỏ tiền PR là nữ diễn viên sinh sau năm 1995 của Trung Quốc có giải thưởng lớn quốc tế, nhưng danh sách người đoạt giải Cannes còn chẳng có tên Diêu An Na", "Nên đổi tên phim thành 'Ông bố CEO của tôi'. Có thế lực chống lưng liền có giải ngay lần đầu tranh tài ở Cannes", "Tốn bao nhiêu tiền thế Diêu An Na", "Thật tuyệt vời khi có người cha giàu có", cư dân mạng châm chọc Diêu An Na.

Diêu An Na sinh năm 1998, là con gái của CEO Huawei Nhậm Chính Phi với người vợ thứ hai Diêu Lăng. Tháng 1/2021, cô gia nhập showbiz với tư cách ca sĩ thần tượng.

Ra mắt được một ngày, Diêu An Na trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí OK! và là gương mặt đại diện một hãng xe. Theo Sina, đây là điều chưa từng xảy ra trong ngành giải trí Hoa ngữ, chứng minh sự hậu thuẫn khổng lồ mà ngôi sao sinh năm 1998 đang có.

Tuy nhiên, ái nữ nhà Huawei không được công nhận về mặt tài năng, liên tục bị khán giả chê bai. Số đông cho rằng An Na dễ dàng nổi tiếng chỉ nhờ gia thế "khủng". Ba MV âm nhạc cô phát hành đều bị chê "giọng hát khó nghe, vũ đạo dở".

Tham gia chụp hình thời trang hay các show truyền hình thực tế, Diêu An Na cũng không chiếm được cảm tình của công chúng vì thiếu tính giải trí, biểu hiện nhạt nhẽo và kém nhiệt tình.