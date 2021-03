Công chúa Disney gốc Việt mặc váy của nhà thiết kế Công Trí

Nữ diễn viên Kelly Marie Trần thể hiện phong thái thanh lịch xen lẫn gợi cảm khi diện thiết kế xẻ sâu.

Góp mặt trên trang bìa của The Hollywood Reporter số tháng 3, Kelly Marie Trần thu hút sự chú ý với vẻ đẹp sắc sảo. Xuyên suốt bộ ảnh là khoảnh khắc nữ diễn viên thể hiện phong thái quyền lực nhưng không kém phần tinh tế, gợi cảm.

Kelly Marie Trần diện váy của nhà thiết kế người Việt khi lên tạp chí. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Khác với hình ảnh mạnh mẽ thường thấy trên màn ảnh, Kelly Marie Trần nhấn mạnh vẻ gợi cảm khi khoác lên mình mẫu váy xẻ sâu. Thiết kế mang gam be với điểm nhấn nằm ở phần dựng khối cầu vai. Mẫu váy nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2020 của nhà thiết kế Công Trí.

Trang phục trở thành "trợ thủ đắc lực" giúp nữ diễn viên thể hiện thành công khía cạnh quyến rũ. Để thêm phần thanh lịch, cô chọn phụ kiện dáng mảnh. Ngoài ra, lối trang điểm của Kelly Marie Trần tạo điểm nhấn với màu son đỏ.

Trước đó, Kelly Marie Trần đón nhận sự quan tâm từ khán giả Việt Nam khi mặc áo dài tham dự thảm đỏ sự kiện trực tuyến ra mắt bộ phim Raya and the Last Dragon. Nữ diễn viên gốc Việt (lồng tiếng cho vai chính Raya) diện áo dài đen cùng mấn vàng kim. Loạt họa tiết trên áo dài được thêu tỉ mỉ.

Kelly Marie Trần là công chúa gốc Việt đầu tiên của Disney. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Kelly Marie Trần tên thật là Trần Loan. Diễn viên sinh năm 1989 từng mất nhiều năm để xây dựng sự nghiệp ở Hollywood.

Năm 2017, cô góp mặt trong bộ phim Star Wars: The Last Jedi. Ngôi sao gốc Việt đảm nhận vai Rose Tico - sĩ quan bảo dưỡng máy móc. Gần đây, nữ diễn viên gây chú ý khi lồng tiếng cho nhân vật chính trong phim hoạt hình của Disney.