Công chúa Disney gốc Việt mặc quốc phục trên thảm đỏ ra mắt phim

Nữ diễn viên Kelly Marie Tran mặc áo dài Việt Nam khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện trực tuyến ra mắt bộ phim hoạt hình “Raya and the Last Dragon”.

Sự kiện ra mắt bộ phim hoạt hình mới nhất đến từ Disney, Raya and the Last Dragon, đã được People cùng hãng Walt Disney phối hợp tổ chức vào ngày 5/3. Biên tập viên cao cấp khu Bờ Đông của People, Melody Chiu, đảm nhận vai trò người dẫn chương trình.

Kelly Marie Tran xuất hiện tại sự kiện với quốc phục Việt Nam.

Góp mặt trong sự kiện là dàn diễn viên lồng tiếng gồm những gương mặt gốc Á, gồm Kelly Marie Tran, Awkwafina, Izaac Wang, Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Benedict Wong, Sandra Oh, Thalia Tran và Ross Butler.

Nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran - lồng tiếng cho vai chính Raya - là gương mặt xuất hiện đầu tiên, chào mừng khán giả đến với sự kiện ra mắt tác phẩm. Cô gây ấn tượng khi khoác lên mình bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, gồm chiếc mấn vàng kim có thiết kế cầu kỳ và áo dài đen với những họa tiết thêu đồng bộ.

Chia sẻ về việc trở thành người lồng tiếng cho công chúa gốc Đông Nam Á đầu tiên của Disney, Kelly Marie Tran không giấu được xúc động. “Đây là điều quá sức tuyệt vời, thật khó tin. Tôi yêu thích vô cùng những bộ phim của Disney từ tấm bé. Được trở thành một phần của di sản khổng lồ này đối với tôi là vinh dự quá lớn lao”, cô chia sẻ.

Nữ diễn viên xúc động khi lắng nghe chia sẻ và chúc mừng từ những người đi trước, đặc biệt là nữ diễn viên Ming-na Wei, sao gốc Á lồng tiếng cho Mộc Lan.

Trong chương trình, Kelly Marie Tran không giấu được xúc động khi nhận lời chúc mừng, chia sẻ cũng như động viên của nhiều gương mặt kỳ cựu, từng lồng tiếng cho các nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Disney. Họ gồm Jonathan Groff lồng tiếng cho Kristoff, Jodi Benson lồng tiếng cho Ariel, Paige O’Hara góp giọng cho nàng Belle…

Đặc biệt, nữ diễn viên người Mỹ gốc Macau Ming-na Wen, lồng tiếng cho nhân vật Mộc Lan trong phim hoạt hình cùng tên năm 1998, đã gửi đến Kelly Marie Tran lời nhắn nhủ hãy tiếp tục đại diện cho những gương mặt gốc Á trên màn ảnh.

Sự kiện ra mắt kéo dài 30 phút, bao gồm phần phỏng vấn nghệ sĩ, chia sẻ hình ảnh hậu trường với các nhà làm phim… và kết thúc bằng việc công bố video ca nhạc cho bài hát chủ đề phát ở cuối phim - Lead the Way. Lead the Way được sáng tác và thể hiện bởi nữ ca sĩ gốc Á Jhené Aiko.

Raya and the Last Dragon là bộ phim thứ 59 do xưởng hoạt hình Disney sản xuất. Phim cũng là tác phẩm đầu tiên lấy chất liệu văn hóa Đông Nam Á, với nội dung xoay quanh cuộc chiến ở một xứ sở giả tưởng tên Kumandra. Nhân vật chính của phim là Raya, công chúa Long Tâm, người nhận sứ mệnh phục hồi viên ngọc thần để cứu lấy tương lai của vùng đất.