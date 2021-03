Công chúa Disney gốc Việt: 'Đau lòng vì không sử dụng tên Loan'

Zing trích bài phỏng vấn Kelly Marie Tran trên The New York Times kể về hành trình vươn mình khỏi nạn bắt nạt ở Hollywood.

Có hai Kelly Marie Trần trong câu chuyện này.

Một là cô gái luôn tự tin, háo hức chứng tỏ bản thân với Hollywood rằng những người phụ nữ gốc Á, không cần tóc vàng hoe, đôi mắt tròn và làn da trắng sứ vẫn có thể đảm nhận những vai chính trong phim bom tấn.

Còn lại là một cô gái với những ký ức mơ hồ về nạn bắt nạt.

Khi Loan Trần viết bài luận gay gắt trên The New York Times vào tháng 8/2018, lên án vấn đề phân biệt chủng tộc ở Hollywood, cô đã áp lực đến mức xóa hết bài đăng trên Instagram.

Tuy Rose Tico là vai diễn đáng tự hào nhưng người hâm mộ của thương hiệu Star Wars lại không hài lòng với việc có diễn viên gốc Á đóng chính trong bom tấn điện ảnh.

"Những bình luận miệt thị của họ khiến tôi nhớ lại câu chuyện mình đã nghe cả đời. Rằng tôi khác người, không đủ tốt, không thuộc về điện ảnh... đơn giản vì tôi không giống họ", cô khẳng định.

Gần đây, Kelly Marie Trần lồng tiếng cho vai Raya trong Raya and the Last Dragon. Điều đó giúp cô trở thành một trong những công chúa gốc Việt đầu tiên của Disney. Thành công về doanh thu của Con nhà siêu giàu châu Á, sự đánh giá cao của giới chuyên môn cho bộ phim Hàn Minari... cũng góp phần nâng cao tiếng nói của diễn viên gốc Á tại Hollywood.

"Đó là trách nhiệm lớn lao. Tôi đã không ngủ suốt hai tuần", nữ diễn viên nói với The New York Times.

Loan Trần từng bị chỉ trích khi đóng vai chính trong bom tấn Star Wars.

"Một triệu năm nữa vẫn không tin mình đã làm được"

- Nhận vai Raya trong "Raya and the Last Dragon", chị có nhắm vào mục tiêu phá vỡ các rào cản đối với diễn viên gốc Á?

- Tôi luôn ao ước điều đó. Có lẽ một triệu năm nữa tôi vẫn chưa dám tin vào sự thật là tôi đã làm được. Tôi là phụ nữ gốc Á đầu tiên có vai chính trong Chiến tranh giữa các vì sao. Tôi cũng là công chúa gốc Đông Nam Á đầu tiên của Disney. Đây là những điều trước đây chưa ai làm được.

- Trong bài luận trên New York Times, chị đã nói về sự độc hại của cộng đồng mạng sau khi nhận vai trong "Star Wars: The Last Jedi". Với thành công của các bộ phim về người Mỹ gốc Á và châu Á gần đây, chị có cho rằng Hollywood đã thay đổi?

- Tôi rất vui vì nhiều bộ phim như Crazy Rich Asians, Parasite và Minari có ảnh hưởng đến công chúng quốc tế. Tôi rất tự hào khi là một phần của sự thay đổi. Tuy nhiên, Hollywood vẫn tồn tại nhiều sự phân biệt chống lại người châu Á. Vì vậy, chúng tôi còn phải nỗ lực nhiều.





Loan Trần diện áo dài truyền thống của Việt Nam tại họp báo phim Raya and the Last Dragon.

- Chị vẫn tham gia "Chiến tranh giữa các vì sao" dù biết mình bị tấn công, chỉ trích?

- (Tạm dừng hồi lâu). Dù sao thì tôi cũng đã làm được. Việc được nhận vai trong Star Wars khiến tôi vui, giống như việc được nhận vào trường Hogwarts vậy (trường học phù thủy nổi tiếng trong loạt phim Harry Potter - PV). Tôi luôn có suy nghĩ "Điều đó không thể xảy ra được", nhưng cuối cùng nó cũng đến.

Tôi không nghĩ mình hối tiếc với những điều đã làm. Chiến tranh giữa các vì sao cho tôi cảm giác trải nghiệm tình yêu, sau đó gặp trắc trở dẫn đến chia tay và cuối cùng yêu lại từ đầu.

Giờ đây, tôi đang có mối quan hệ tốt hơn với Raya và Rồng thần cuối cùng. Mọi thứ đang rất tuyệt.

- Kelly Marie Trần có gì khác so với ba năm trước?

- Khi mới bắt đầu, tôi đã rất lo sợ và tự tạo cho mình nhiều áp lực. Tôi luôn cảm thấy mình phải làm gì đó thật hoàn hảo, nếu không sẽ mất cơ hội vào tay người khác.

Giờ đây, tôi đã mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi có cách để đáp trả, chống lại những tình huống xấu diễn ra với mình. Tôi không còn sợ hãi nữa. Cuối cùng tôi cũng để bản thân làm điều mình muốn. Ước gì tôi biết cách làm điều đó từ 10 năm trước.

- Hiện tại, điều gì khiến chị thoải mái nhất?

- Tôi từng rất, rất ồn ào với cả những dự án tôi sẽ thực hiện và không muốn tham gia. Giờ đây tôi không muốn bị rập khuôn hoặc nhận công việc khiến tôi cảm thấy mình tự ti chỉ vì tôi là người châu Á.

Tôi đã kiên quyết rời xa mạng xã hội, điều đó giúp tôi thoải mái tinh thần. Rất nhiều người nói với tôi là “Kelly, cô sẽ không nhận được tài trợ của bất cứ thương hiệu nào”, nhưng thực tế là tôi không quan tâm. Tôi biết điều gì tốt nhất cho bản thân. Giờ đây tôi thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Đau lòng vì không sử dụng tên Loan"

- Thay đổi nào trong ngành công nghiệp giải trí ở Hollywood làm chị thấy được khích lệ tinh thần?

- Tôi được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ những người luôn đấu tranh để tiếng nói của họ được lắng nghe. Không chỉ người châu Á mà người gốc Phi, cộng đồng LGBTQ+ và cả một số cộng đồng ít người biết khác cho tôi nhiều động lực.

Vào những ngày đen tối của cuộc đời, khi cảm thấy buồn và bất an, tôi thường xem những chương trình, bộ phim về họ. Điều đó mang lại cho tôi nhiều hy vọng là có người lên tiếng ắt hẳn sẽ có người thực sự lắng nghe.

- Có phải chị luôn vướng phải nạn bắt nạt, kỳ thị chỉ vì là người da màu?

- Gần đây tôi không còn bị bắt nạt vì vẻ bề ngoài giống như ngày bé nữa. Tuy nhiên, tôi lại đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc từ những người ngoài mặt ủng hộ nhưng thực chất trong lòng có nhiều sự kỳ thị.

Ở Hollywood, có những người bên ngoài kiểu "Chúng tôi sẽ đấu tranh vì bạn", nhưng thực chất khi làm việc cùng, bạn sẽ nhận ra rằng họ luôn có quan điểm "da trắng thượng đẳng". Điều đó nhiều lần dẫn đến bất công với người da màu.

Loan Trần luôn tự hào vì mang dòng máu Việt Nam.

- Tên tiếng Việt của chị là Loan. Chị đã bắt đầu sử dụng tên Kelly từ khi nào?

- Thực tế tên trong giấy khai sinh của tôi là Kelly. Cha mẹ tôi từ Việt Nam sang Mỹ và bắt đầu mưu sinh ở đây. Cha tôi làm việc tại Burger King gần 40 năm còn mẹ làm việc ở nhà tang lễ. Ông bà đã đặt cho tôi tên Mỹ. Tuy nhiên, mãi sau này tôi mới nhận ra rằng việc lấy tên nước ngoài là một sự xóa sổ văn hóa. Tôi luôn đau đớn mỗi khi nghĩ về điều này.

- Loan có lời khuyên gì với các diễn viên trẻ người Mỹ gốc Á?

- Chúng ta đừng tự trách bản thân khi đối mặt với những người không có sự giáo dục đàng hoàng, dẫn đến việc có suy nghĩ thiển cận, không tin vào việc có nhiều chủng tộc khác nhau trên thế giới tồn tại.

Mỗi người chúng ta dù thuộc cộng đồng nào cũng cần được lắng nghe. Đừng nên phân biệt chủng tộc, đừng tự nghi ngờ bản thân và hãy mạnh dạn yêu cầu những gì mình muốn. Đơn giản, không ai tạo điều kiện cho mình tốt hơn chính bản thân mình.