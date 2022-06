Công bố người chiến thắng giải thưởng Boston Globe-Horn Book năm 2022

Giải thưởng Boston Globe-Horn Book năm 2022 vinh danh ba tác giả Jason Reynolds, Sabaa Tahir và Brandy Colbert, theo thông báo ngày 22/6.

Hạng mục Sách hư cấu và thơ được trao cho tiểu thuyết All My Rage (tạm dịch: Tất cả cơn thịnh nộ của tôi) của Sabaa Tahir. All My Rage là một câu chuyện khó quên và đau lòng về gia đình, tình yêu, sự hối tiếc, tha thứ.

Các cuốn sách giành giải thưởng Boston Globe-Horn Book năm 2022. Ảnh slj.

Dựa trên thời thơ ấu của tác giả Sabaa Tahir (tác giả lớn lên trong một nhà trọ ở hoang mạc Mojave), All My Rage xoay quanh câu chuyện của hai thiếu niên người Mỹ gốc Pakistan - Salahudin và Noor.

Salahudin cảm thấy sức nặng của những áp lực từ người mẹ ốm yếu, người cha nghiện rượu và những hóa đơn cần thanh toán. Người bạn thời thơ ấu đầy tham vọng và có đầu óc khoa học của anh, Noor, cần một học bổng để thoát khỏi người chú độc đoán. Lạm dụng chất gây nghiện, nợ nần, phân biệt chủng tộc, chấn thương và nghèo đói được đan xen phức tạp với nhau trong All My Rage để kể một câu chuyện sâu sắc, cảm động giữa các thế hệ.

Chia sẻ với tờ Daily Bruin, tác giả của All My Rage nói rằng bất kỳ độc giả nào muốn bớt cô đơn hãy tìm đọc cuốn sách này. “Khi còn trẻ, tôi cần một cuốn sách như thế này. Đó là một phần lý do tại sao tôi viết nó”, Sabaa Tahir cho biết.

Hạng mục Sách phi hư cấu vinh danh tác giả Brandy Colbert với cuốn sách Black Birds in the Sky: The Story and Legacy of the 1921 Tulsa Race Massacre (tạm dịch: Những con chim đen trên bầu trời: Câu chuyện và di sản của cuộc thảm sát chủng tộc Tulsa năm 1921). Black Birds in the Sky kể về lịch sử và di sản của một trong những hành động bạo lực chủng tộc.

Cuối cùng, giải thưởng Sách tranh thuộc về Ain’t Burned All the Bright (tạm dịch: Những điều tươi sáng không bị đốt cháy) của tác giả Jason Reynolds. Ain't Burned All the Bright của Jason Reynolds là một cuốn sách thơ mộng được viết theo một phong cách độc đáo cùng các trang minh họa của Jason Griffin mô tả cuộc sống của một gia đình người da đen sau sự trỗi dậy của Covid-19.

Linda Henry, Giám đốc điều hành của Boston Globe Media, chia sẻ: “Năm nay đánh dấu kỷ niệm 150 năm thành lập Boston Globe và chúng tôi một lần nữa tự hào được hợp tác với Horn Book để trao giải thưởng danh giá này và tôn vinh các tác giả và họa sĩ minh họa của văn học thiếu nhi và thanh thiếu niên. Các tác giả đoạt giải đều truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng của vô số độc giả trẻ tuổi. Chúng tôi biết ơn mỗi người trong số họ vì những đóng góp mà họ đã tạo ra cho cộng đồng văn học".

Nhiều cuốn sách đoạt giải đã được dịch và xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: Quốc Lượng.

Được giới thiệu lần đầu vào năm 1967, giải thưởng Boston Globe-Horn Book là một trong những giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực văn học dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên. Giải thưởng được thành lập bởi tờ báo Boston Globe và tạp chí Horn Book.

Các tác phẩm đoạt giải được lựa chọn bởi một hội đồng độc lập gồm ba giám khảo, những người được bổ nhiệm hàng năm bởi tổng biên tập của Horn Book.

Giải thưởng Boston Globe-Horn Book bao gồm ba hạng mục giải thưởng: Sách hư cấu và thơ, Sách phi hư cấu và Sách tranh. Từ năm 1967 đến 1975, giải thưởng Boston Globe-Horn Book chỉ có hai hạng mục giải thưởng là Sách hư cấu và Sách tranh. Hạng mục Sách phi hư cấu được trao lần đầu vào năm 1976 và hạng mục Sách hư cấu được đổi tên thành Sách hư cấu và thơ vào năm 2001 (khi đó trao cho tập thơ Carver: A Life in Poems của tác giả Marilyn Nelson).

Nhiều cuốn sách giành giải thưởng Boston Globe-Horn Book đã được dịch và xuất bản tại Việt Nam như Cây nói dối của Frances Hardinge, Eleanor & Park của Rainbow Rowell, Nhật ký hoàn toàn có thật của một người Anh Điêng bán thời gian của Sherman Alexie, Chuyến phiêu lưu kỳ diệu của Edward Tulane của Kate Di Camillo, Hố của Louis Sachar và Khu vườn mùa hạ của Kazumi Yumoto.