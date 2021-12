Công bố mới về biến chủng Omicron từ tâm dịch Nam Phi

Dữ liệu sơ bộ từ một bệnh viện lớn tại Nam Phi - tâm dịch Omicron của thế giới - cho thấy tuy số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, bệnh nhân không cần nhiều can thiệp y tế như trước.

Hai tuần qua, đa số bệnh nhân nằm tại các phòng điều trị Covid-19 của Khu phức hợp Bệnh viện cấp quận Tshwane và Steve Biko (TDHC) thuộc thành phố Pretoria đã không cần thở máy, theo báo cáo sơ bộ từ TDHC. Đây là điểm khác so với các làn sóng trước, Bloomberg đưa tin ngày 6/12.

Tác giả báo cáo là ông Fareed Abdullah, bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại TDHC và một giám đốc thuộc Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Nam Phi. Ông Abdullah viết báo cáo dựa trên phân tích tình hình điều trị Covid-19 trong các ngày 14-29/11 tại TDHC.

Một nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Cape Town, Nam Phi vào ngày 2/12. Ảnh: Bloomberg.

Báo cáo này chưa được bình duyệt, tức chưa được các chuyên gia cùng ngành rà soát, đánh giá nội dung.

Theo báo cáo, trong các ngày 14-29/11, TDHC có 166 trường hợp nhập viện mắc Covid-19, trong đó 42 bệnh nhân đang nằm trong phòng điều trị Covid-19 (tính tới ngày 2/12). Nhiều người tới điều trị tình trạng không liên quan Covid-19 nhưng được phát hiện sau khi làm xét nghiệm theo quy trình.

Số người mắc tập trung nhóm thanh thiếu niên

Trong báo cáo, ông Abdullah nêu một số kết luận chính như thời gian nằm trong phòng điều trị Covid-19 trung bình là 2,8 ngày, ngắn hơn so với mức 8,5 ngày trong 18 tháng qua.

Số bệnh nhân Covid-19 nhập viện ở trong độ tuổi trẻ hơn, với 80% dưới 50 tuổi. Khoảng 19% là trẻ em từ 9 tuổi trở xuống, trong khi 28% thuộc nhóm tuổi 30-39.

Các phòng điều trị bệnh nhi Covid-19 không ghi nhận ca tử vong nào trong hai tuần qua, trong khi nhóm này chiếm 17% số ca tử vong trong 18 tháng trước đó.

Người dân chờ đợi tiêm chủng tại một bệnh viện gần Johannesburg, tâm dịch Omicron của tỉnh Gauteng, Nam Phi. Ảnh: AP.

Cũng theo báo cáo, trong số 38 người trưởng thành trong phòng điều trị Covid-19 vào ngày 2/12, 6 người đã tiêm vaccine, 24 người chưa tiêm và 8 chưa rõ tình trạng tiêm chủng.

Chỉ một bệnh nhân cần thở máy đã tiêm chủng đầy đủ, nhưng lý do can thiệp y tế là để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Hai tuần qua đã có hai ca được đưa vào khoa chăm sóc tích cực (ICU), nhưng nguyên nhân chính không phải vì viêm phổi do Covid-19 gây ra.

10 bệnh nhân Covid-19 tử vong trong các ngày 14-29/11, tương đương 6,6% trong số 166 ca nhập viện. Dù vậy, nguyên nhân tử vong chưa thể được xác định là có phải do Omicron hay không.

Con số tử vong có thể sẽ tăng, theo báo cáo. Xu hướng sẽ trở nên rõ ràng hơn trong vòng 2 tuần tới vì đây là khoảng thời gian đủ để quan sát xem các ca mắc có trở nặng hay không.

Báo cáo chỉ thể hiện 2 tuần đầu của làn sóng Omicron tại quận Tshwane, đồng thời “bệnh tình của người nhập viện có thể thay đổi đáng kể trong vòng hai tuần tiếp theo”, bác sĩ Abdullah viết.

Tuy Viện Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia của Nam Phi đã xác nhận gần như mọi ca mắc mới ở đây đều nhiễm chủng Omicron, bác sĩ Abdullah và đồng nghiệp không thể xác thực mọi trường hợp tại TDHC đều là biến chủng này.

Dù vậy, bác sĩ Abdullah vẫn đặt ra “giả định hợp lý” rằng những ca nhiễm trong dữ liệu này mắc Omicron.

Một nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Johannesburg, Nam Phi vào ngày 4/12. Ảnh: Reuters.

Nam Phi chuẩn bị đương đầu làn sóng thứ tư

Báo cáo của TDHC được đưa ra trong bối cảnh Nam Phi đang ra sức chuẩn bị để hệ thống bệnh viện trong nước có thể tiếp nhận thêm nhiều ca mắc. Biến chủng Omicron đã đẩy nước này vào làn sóng thứ tư, Tổng thống Cyril Ramaphosa nói ngày 6/12, theo Reuters.

Trong các ngày 29/11 tới ngày 3/12, số ca mắc mỗi ngày của Nam Phi đã tăng gần 7 lần, lên tới hơn 16.000 ca. “Chúng tôi đang theo dõi sát sao tỷ lệ lây nhiễm và nhập viện”, ông Ramaphosa nói.

Trong một bản tin tuần, Tổng thống Ramaphosa cho biết Omicron có vẻ chiếm phần lớn các ca nhiễm mới tại đa số tỉnh của nước này. Từ đó, ông kêu gọi người dân tiêm chủng ngừa Covid-19.

“Nam Phi hiện có đủ nguồn cung vaccine… Tiêm chủng có vai trò thiết yếu cho phục hồi kinh tế của chúng ta vì càng có nhiều người tiêm chủng thì càng có thêm nhiều lĩnh vực kinh tế sẽ được mở cửa”, vị tổng thống nói.

Cũng theo ông Ramaphosa, chính phủ Nam Phi sẽ sớm triệu tập Hội đồng chỉ huy virus corona quốc gia để đánh giá tình hình đại dịch và quyết định có cần tung ra các biện pháp mới hay không.

Các nhà khoa học Nam Phi và các nước khác đang gấp rút tìm hiểu về độ lây nhiễm, mức độ nghiêm trọng và độ kháng vaccine của Omicron. Trải nghiệm của một số chuyên gia và bác sĩ tại Nam Phi tương đối khích lệ và cho thấy nhiều ca nhiễm Omicron chỉ ở mức độ nhẹ.