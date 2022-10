Công bố kết quả Giải thưởng Kirkus 2022

Ngày 27/10, Hội đồng Giải thưởng Kirkus đã gọi tên 3 tác phẩm để trao giải năm nay. Ba tác phẩm đó là "Trust", "In Sensorium: Notes for My People" và "Himawari House".

Ảnh: Books+Publishing. Mới đây, tại Thư viện Trung ương Austin, Kirkus Reviews đã công bố 3 chủ nhân cho 3 hạng mục tại Giải thưởng Kirkus năm nay: Sách hư cấu; Sách phi hư cấu và Sách cho độc giả trẻ. Đây là mùa giải thứ 9 của Kirkus Reviews. 3 tác phẩm được chọn ra từ danh sách 1.436 cuốn sách được gắn sao Kirkus trong năm ngoái. Mỗi tác giả có giải sẽ được nhận 50.000 đôla Mỹ. Dưới đây là những tác phẩm chiến thắng: Trust của Hernan Diaz giành giải Kirkus cho Sách hư cấu xuất sắc. Ảnh: The reader's edit. Sách hư cấu: Trust của Hernan Diaz Theo tuyên bố của hội đồng chấm giải sách hư cấu, tác phẩm của Hernan Diaz nổi bật hơn những tác phẩm khác vì cách tác giả sử dụng nhiều góc nhìn và phương thức để thúc đẩy giới hạn của một tiểu thuyết. Một tác phẩm đi từ khởi đầu tưởng như đơn giản sớm bóc tách những tầng nghĩa phức tạp về tình yêu, quyền lực và bản chất của sự thật. Trust là một tác phẩm văn chương thực thụ mê hoặc người đọc. Tác giả Tanaïs và tác phẩm In Sensorium: Notes for My People. Ảnh: Lithub. Sách phi hư cấu: In Sensorium: Notes for My People của Tanaïs Hội đồng chấm giải nhận định tác phẩm của Tanaïs là một công trình táo bạo, sáng tạo, đậm chất thơ và có tầm nhìn lớn. In Sensorium: Notes for My People thách thức các quan điểm xã hội về phụ nữ, giới tính và người da màu. Đại diện hội đồng gọi đây là một cuốn sách quyến rũ, sống động và độc đáo, mang lại một trải nghiệm đọc khó quên. Tiểu thuyết đồ họa Himawari House. Ảnh: Brave+Kind Bookshop. Sách cho độc giả trẻ: Himawari House của Harmony Becker Các nhà phê bình của Kirkus nhận định rằng những tác phẩm trong danh sách rút gọn cho mùa giải năm nay đều có giá trị vượt trội, Himawari House được vinh danh vì ban giám khảo nghĩ rằng tác phẩm có lối kể chuyện thành thạo, tôn vinh được những đặc trưng của thể loại graphic novel (tiểu thuyết đồ họa). Tác giả Harmony Becker đã đào sâu vào những chủ đề cảm xúc chung của giới trẻ, khám phá các vấn đề gia đình và bản dạng. Sự xuất sắc của cuốn sách nằm ở cả nét văn hóa đặc trưng và cách trình bày sáng tạo của Becker. Cuốn sách được cho là đặc biệt dễ tiếp cận và có sức hút đối với độc giả trẻ. Giải thưởng được thèm muốn nhất của văn chương Pháp Goncourt không chỉ mang lại danh tiếng cho nhà văn. Lợi nhuận cho nhà xuất bản ít nhất sẽ là ba triệu euro trong vòng tám tuần kể từ khi nhận được giải thưởng. Cần tăng đầu tư cho đúng tầm vóc Giải thưởng Sách quốc gia Tại hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện đề án Giải thưởng Sách quốc gia, một số đại biểu đề nghị xem xét tăng kinh phí đầu tư cho giải sách.