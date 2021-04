Công bố 13 đề cử của giải thưởng Kodansha Manga

Ban tổ chức đã công bố 13 đề cử ở ba hạng mục khác nhau của giải thưởng Kodansha Manga lần thứ 45.

Theo truyền thông Nhật Bản, nhà xuất bản Kodansha sẽ công bố người chiến thắng cho từng hạng mục vào ngày 13/5.

Kodansha Manga là giải thưởng thường niên dành cho những bộ truyện tranh được ra mắt trong năm trước đó. Ba hạng mục quan trọng lần lượt là: Shonen Manga hay nhất (giải đánh giá các tác phẩm dành cho con trai), Shojo Manga hay nhất (giải đánh giá các tác phẩm dành cho con gái) và General Manga hay nhất (giải tổng hợp).

Năm nay, Fire Force (tác giả Atsushi Ohkubo), Frieren: Beyond Journey's End (Kanehito Yamada - Tsukasa Abe), Blue Lock (Muneyuki Kaneshiro - Yūsuke Nomura) và That Time I Got Reincarnated as a Slime (Taiki Kawakami) sẽ cùng nhau tranh tài ở hạng mục Shonen Manga hay nhất.

Đối với giải Shojo Manga hay nhất, các đề cử thuộc về: Defying Kurosaki-kun (tác giả Makino), A Condition Called Love (Megumi Morino), Honey Lemon Soda (Mayu Morita) và A Sign of Affection (tác giả Suu Morishita).

Khác với hai hạng mục trên, General Manga hay nhất sẽ có 5 đề cử: I Want to Hold Aono-kun so Badly I Could Die (tác giả Umi Shiina), Sweat and Soap (Kintetsu Yamada), Hakozume: Koban Joshi no Gyakushu (Miko Yasu), Futari Solo Camp (Yudai Debata) và Miss Yuria's Red Thread of Fate (Kiwa Irie).

NXB Kodansha đã công bố chính thức 13 cái tên sẽ tranh tài tại ba hạng mục chính. Ảnh: Asap Land.

Giải thưởng Kodansha Manga được tổ chức lần đầu tiên năm 1977, chỉ có hai hạng mục chính là Shonen Manga hay nhất và Shojo Manga hay nhất.

Giải truyện tranh thiếu nhi hay nhất được thêm vào năm 2003 nhưng cũng đã bị hủy vào năm 2015. Hạng mục General Manga hay nhất được thêm vào cơ cấu giải từ năm 1982 và hiện là một trong ba phần quan trọng trong cơ cấu giải.

Năm ngoái, Tokyo Revengers của tác giả Ken Wakui giành giải Shonen Manga hay nhất. Our Precious Conversations của Robico giành được giải thưởng Shojo Manga hay nhất. The Blue Period của Tsubasa Yamaguchi được trao giải General Manga hay nhất.