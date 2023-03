Công bằng cho Neymar

Ngoài 103 trận làm bạn với giường bệnh do chấn thương, Neymar còn vắng mặt vì những lý do khác. Anh bỏ lỡ 18 trận do bị treo giò, 12 trận do phải nghỉ thi đấu sau khi tập trung cùng đội tuyển quốc gia và một trận do dính Covid-19.