Công an xã bị đâm trọng thương

Trong lúc giải quyết vụ ẩu đả, công an viên Vũ Tiến Hưng bị một kẻ có tiền án dùng kéo đâm vào bụng.

Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đang tạm giữ Lê Văn Đức (21 tuổi, trú thôn Cổ Duệ, xã Quảng Yên, Quảng Xương) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 2/1, Đức xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với Bùi Văn Thắng (38 tuổi, trú cùng địa chỉ). Nhận tin báo, Công an xã Quảng Yên phân công Phó trưởng công an xã Lê Thanh Tùng và công an viên Vũ Tiến Hưng đến hiện trường.

Khi đang làm nhiệm vụ, anh Vũ Tiến Hưng bị Đức dùng kéo đâm vào bụng, phải đi cấp cứu. Đức sau đó bị Công an huyện Quảng Xương bắt giữ.

Theo hồ sơ của công an, Đức có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, mới ra tù được 1 năm.