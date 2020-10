Công an vượt lũ chở sản phụ đi sinh

Một sản phụ ở Quảng Bình chuyển dạ nhưng xung quanh nước lũ bao vây. Công an kịp thời huy động ca nô đưa cô đến bệnh viện an toàn.

Trưa 20/10, chị Hoàng Thị Ái (33 tuổi, trú xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) chuyển dạ, chuẩn bị sinh con thứ ba.

Khu vực chị Ái đang sinh sống ngập sâu, trong khi chồng chị bị thoái hóa khớp, không tự đi được nên gia đình đã gọi lực lượng chức năng ứng cứu.

Sản phụ được ca nô đưa đến bệnh viện sinh con. Ảnh: H.H.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình, phối hợp cùng Công an huyện Lệ Thủy điều khiển ca nô đến nhà sản phụ. Do mưa lớn, đường vào nhà chị Ái có nhiều dây điện khiến việc tiếp cận khó khăn.

Ít phút sau, cảnh sát đã đưa sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy để bác sĩ chăm sóc.

Ông Thái Văn Công, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, cho biết khuôn viên bệnh viện ngập khoảng 1 m nên việc di chuyển của bệnh nhân gặp khó khăn.

Công an đưa sản phụ lên để bác sĩ chăm sóc sức khỏe, chờ sinh. Ảnh: H.H.

“Bệnh viện hiện có khoảng 350 người, hơn 200 bệnh nhân và người nhà cùng 50 bác sĩ và nhân viên y tế, 30 người dân tránh lũ... 3 ngày bị cô lập, bệnh viện đã phải chạy máy phát điện để thực hiện thành công ba ca mổ khẩn cấp”, bác sĩ Công thông tin.