Công an viên bị chém tử vong

Một công an viên phụ trách ấp ở Bến Tre trong lúc vận động, khuyên người đàn ông đang gây rối về nhà đã bị nghi phạm cầm dao chém gây thương tích, sau đó dẫn đến tử vong.

Ngày 18/9, Công an tỉnh Bến Tre, đã tạm giữ Nguyễn Văn Đông (37 tuổi, ở xã An Đức, huyện Ba Tri) điều tra liên quan đến nguyên nhân tử vong của một công an viên phụ trách ấp ở địa phương.

Theo thông tin ban đầu, tối 17/9, Đông cầm dao đến nhà người dân ở cùng ấp gây rối, dẫn đến mất an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Văn Trường, Công an viên phụ trách ấp, đã báo lãnh đạo Công an xã An Đức, đồng thời đến hiện trường nắm tình hình. Ông Trường đã khuyên Đông buông dao, quay về nhà.

Đông tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Trong lúc công an xã đến hiện trường, Đông bất ngờ dùng dao chém ông Trường rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Cảnh sát truy tìm đến 2h sáng 18/9 và bắt giữ được Đông. Ban Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo Công an huyện Ba Tri phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho ông Trường.