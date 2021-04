Công an viên bị bắn trúng đùi khi truy đuổi kẻ trộm chó

Trong lúc bỏ chạy, kẻ trộm chó dùng súng cao su chống trả khiến một công an viên bị thương.

Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, đang tạm giữ hình sự Trần Văn Linh (31 tuổi) và Nguyễn Văn Đại (27 tuổi, cùng ở Thái Nguyên) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Đại cùng tang vật. Ảnh: Công an Thái Nguyên.

Theo công an, tối muộn 1/4, người dân phát hiện Đại và Linh trộm chó tại khu vực thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai.

Nghe tiếng tri hô, đại úy Lê Quý Tình (cán bộ Công an huyện Võ Nhai) đã truy đuổi 2 nghi phạm, đồng thời điện báo công an sở tại. Tới gần Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai, công an viên Thái Hữu Giáp có mặt để phối hợp truy bắt nghi phạm.

Bị truy đuổi, một nghi phạm ngồi sau xe máy đã dùng súng bắn đạn cao su bắn vào đùi phải anh Giáp.

Đại úy Tình đã dùng ôtô cá nhân chặn đường khiến Linh và Đại phải bỏ xe để tháo chạy. Sau đó, 2 chiến sĩ đã phối hợp với công an sở tại khống chế, bắt giữ nghi phạm.

Tại hiện trường, công an thu giữ một xe máy, một súng bắn đạn cao su, một súng tự chế cùngtang vật liên quan.

Anh Giáp đã được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai để điều trị.