Công an vào cuộc vụ cán bộ thâu tóm hơn 138 ha đất rừng phòng hộ

Công an tỉnh Bình Định đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc 138,4 ha đất rừng phòng hộ của 3 cha con nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim.

Ngày 26/12, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận thông tin trên và cho biết hiện cơ quan công an đã ra quyết định xác minh tin báo tội phạm. Vụ việc được giao cho Phòng PC03 Công an tỉnh Bình Định trực tiếp thụ lý, xác minh.

Liên quan đến vụ việc hơn 138 ha đất rừng phòng hộ của 3 cha con ông Nguyễn Đình Kim - nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, Thanh tra tỉnh Bình Định đã kết luận UBND huyện Vĩnh Thạnh giao đất cho những trường hợp tại tiểu khu 176a Vĩnh Hòa cũ (nay là xã Vĩnh Hiệp) và 169 xã Vĩnh Hảo không đúng đối tượng, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng không đúng quy định.

Có dấu hiệu thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ giao đất, đứng tên hộ, gây thiệt hại cho Nhà nước 138,4 ha đất rừng phòng hộ, có dấu hiệu tội phạm.

Hiện trạng rừng phòng hộ tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh.

Việc giao đất rừng phòng hộ khởi nguồn bắt đầu diễn ra từ năm 2004 và 2007. Ông Kim đã tự viết đơn, chữ ký, làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 5 trường hợp đều có quan hệ họ hàng với ông gồm chị ruột, 3 cháu ruột và con trai (có 4 trường hợp sau đó thực hiện chuyển nhượng, kết quả cuối cùng hơn 138 ha đất rừng phòng hộ về tay hộ ông Kim và 2 con trai ruột).

Để xảy ra sai phạm trên, trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Đình Kim - nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, Trần Công Sý - nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, Lưu Ngọc Cường - nguyên Phó chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Hữu Xuân - nguyên Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng nông thôn huyện, Nguyễn Văn Long - nguyên Trưởng phòng TNMT huyện, Tổ thẩm định hồ sơ giao đất (ông Mang Văn Ráng - đang là Phó chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Lê Văn Thuận đang là Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và Đặng Bá Quang đang là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện), Chủ tịch UBND và địa chính các xã Vĩnh Hòa cũ, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hảo và các tập thể, cá nhận liên quan đến vi phạm.