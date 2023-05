Công an vào cuộc tin đồn phòng giao dịch ngân hàng ở Quảng Bình vỡ nợ

Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) mời một số cá nhân có hành vi đăng thông tin phòng giao dịch ngân hàng LienVietPostBank chi nhánh huyện Tuyên Hóa vỡ nợ trên mạng lên làm việc.

Liên quan đến tin đồn phòng giao dịch ngân hàng LienVietPostBank chi nhánh huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vỡ nợ, trưa 10/5, lãnh đạo Công an huyện Tuyên Hóa cho biết đã mời một số cá nhân có hành vi đăng thông tin trên mạng về trụ sở làm việc để xác minh, đồng thời yêu cầu đính chính, xin lỗi, gỡ thông tin đã đăng. Hiện Công an huyện Tuyên Hóa làm báo cáo gửi Công an tỉnh Quảng Bình.

Khoảng 10 ngày trở lại đây, hàng trăm người dân địa phương tập trung đến trụ sở Bưu điện huyện Tuyên Hóa - nơi đặt điểm làm việc của Phòng giao dịch Ngân hàng LienVietPostBank chi nhánh huyện này, để chen chúc nhau rút tiền tiết kiệm dù chưa đến kỳ hạn.

Trụ sở phòng giao dịch Ngân hàng LienVietPostBank huyện Tuyên Hóa.

Trung bình mỗi ngày, có trên 50 lượt khách hàng mới được giải quyết. Chỉ tính riêng hôm 8/5 và 9/5, trên 100 người dân tập trung để đến rút tiền tiết kiệm gây nên cảnh xáo trộn, mất an ninh trật tự.

Lý do mà nhiều người tập trung rút tiền tiết kiệm là xuất phát từ tin đồn "về việc Bưu điện Tuyên Hóa, Phòng giao dịch của Ngân hàng LienVietPostBank "vỡ nợ" và lãnh đạo đơn vị này "ôm tiền" bỏ trốn?. Nhiều khách hàng được giải thích quay về còn một số người vẫn nhất quyết rút tiền, chịu mất lãi.

Ông Đinh Quang Hiếu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình - cho biết tin đồn Phòng giao dịch ngân hàng LienVietPostBank chi nhánh huyện Tuyên Hóa vỡ nợ là thất thiệt, đồng thời khuyến cáo người dân không tin vào tin đồn thất thiệt này.

Lãnh đạo Phòng giao dịch LienVietPostbank huyện Tuyên Hóa cho hay lượng khách hàng rút tiền đông nên nhân viên chi nhánh phải làm việc liên tục để tư vấn và hỗ trợ. Hiện những khách hàng cần rút tiền vẫn được giải quyết kịp thời, nhưng phần lớn khách hàng rút trước thời hạn do tin đồn nên thiệt hại về phía khách hàng rất lớn.

Theo lãnh đạo Phòng giao dịch LienVietPostbank huyện Tuyên Hóa, khi khách hàng gửi tiền, cầm sổ trong tay, thì có thể rút ra bất cứ lúc nào tại các điểm giao dịch trên toàn quốc, tất cả khoản tiền gửi đều được mua bảo hiểm. Vị này khuyến cáo người dân không vì tin đồn thất thiệt mà rút tiền trước thời hạn làm thiệt hại đến bản thân mình. Ước tính số tiền lãi của khách hàng chịu thiệt khi rút trước thời hạn lên đến con số hàng tỷ đồng.