Công an và quân đội đưa 300 người miền Tây về quê

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã khen cách làm hay của Long An và TP.HCM trong việc phối hợp đưa người dân miền Tây về quê.

Đến rạng sáng 28/7, lực lượng chức năng tỉnh Long An và TP.HCM đã đưa hơn 300 người ở miền Tây bị kẹt ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) về quê.

Những người này có giấy xét nghiệm test nhanh âm tính với nCoV. Trưa 27/7, họ đi máy từ Đồng Nai về quê nhưng không qua được chốt kiểm soát Covid-19 tại huyện Bến Lức do tỉnh Long An phong tỏa tất cả các tuyến đường giáp ranh với TP.HCM.

Lúc này, chốt cửa ngõ của TP.HCM cũng không cho những lao động này vào địa bàn nên họ kẹt tại khu vực giáp ranh TP.HCM và Long An trong nhiều giờ.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người qua chốt kiểm soát. Ảnh: Việt Tường.

Nói với Zing, đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết hơn 300 người bị kẹt ở địa bàn huyện Bình Chánh nên 2 địa phương đã phối hợp giải quyết.

“Công an Long An dùng xe dẫn đường để ôtô của quân đội TP.HCM chở người và xe máy. Bà con đã được đưa về quê thuộc 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Xe tải chở xe máy, không cho bà con chạy xe máy dọc đường. Ôtô sẽ ghé lại từng tỉnh để bà con xuống”, đại tá Hồng nói.

Theo người đứng đầu Công an tỉnh Long An, trong cuộc họp sáng nay, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã khen cách làm hay của Long An và TP.HCM trong việc phối hợp đưa người dân miền Tây về quê.