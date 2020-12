Công an và 'hiệp sĩ' truy đuổi 60 km bắt hai nghi phạm

Cả hai nghi phạm khai được một người tên Thương thuê chạy xe trộm cắp về biên giới Tây Ninh và Campuchia.

Ngày 20/12, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, đang tạm giữ 2 nghi phạm là Dương Văn Dũng (26 tuổi), Dương Văn Nam (28 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) và tang vật là chiếc xe máy bị trộm trước đó để điều tra xử lý hành vi Trộm cắp tài sản.

Ngày 19/12, tại Khu dân cư Việt Sing, thuộc phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương), kẻ gian đột nhập lấy trộm xe máy biển Thanh Hóa của một công nhân. Từ hình ảnh camera an ninh và nhân chứng, Công an TP Thuận An xác định tên trộm đã chạy về hướng thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.

Tang vật được công an thu giữ.

Nhận được tin báo, tổ công tác Công an thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản và thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm thị trấn đã chốt chặn các đoạn đường trọng yếu. Qua theo dõi, lực lượng phát hiện 2 nghi phạm chạy 2 xe máy có đặc điểm như tin báo nên áp sát kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 nghi phạm tăng ga bỏ chạy về hướng huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh nên lực lượng tiếp tục truy đuổi hơn 60 km và thông báo với Công an huyện Tân Châu phối hợp bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai được một người tên Thương thuê chạy xe trộm cắp về biên giới Tây Ninh và Campuchia giao cho một người khác với giá 400.000 đồng/xe.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.