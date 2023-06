Công an truy tìm người đàn ông tên Chùa ở TP.HCM

Cùng đồng bọn đi trộm cắp tài sản tại nhà dân ở TP.HCM, người đàn ông tên Chùa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 phát thông báo truy tìm.

Ngày 23/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4, TP.HCM, đang điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà dân trong hẻm Tôn Đản do Nguyễn Nhật Yên (36 tuổi, ngụ quận 4) cùng đồng bọn thực hiện.

Kết quả điều tra xác định rạng sáng 17/3, Yên đi bộ đến con hẻm 122 Tôn Đản, phường 10, quận 4, phát hiện chiếc xe máy điện của bà T.N.B. (54 tuổi) để bên trong nhà không có người trông coi. Nảy sinh ý định trộm tài sản, Yên đi bộ đến quán cà phê ở phường 9, quận 4, rủ thanh niên tên Chùa (bạn ngoài xã hội của Yên) cùng tham gia.

Sau đó, Chùa chạy xe máy chở Yên đến căn nhà của bà B. Tại đây Yên leo vào trong nhà, mở cổng rào rồi lấy trộm xe máy điện đem gửi tại bãi giữ xe ở phường 6, quận 4. Đến 6h cùng ngày, người nhà bà B. phát hiện mất chiếc xe, nên lần theo định vị tìm được chiếc xe và trình báo công an đến thu hồi. Bị hại cho biết chiếc xe máy điện trị giá 24 triệu đồng.

Ngày 30/3, Yên đến trình diện cơ quan công an thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Chùa bỏ đi đâu không rõ.

Công an quận 4 xác định Chùa khoảng 40 tuổi, sử dụng xe Sirius màu đen và chạy xe ôm công nghệ Ahamove. Nhà chức trách đề nghị ai phát hiện và biết thông tin về Chùa báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4, địa chỉ 14-16 Đoàn Như Hài, phường 13, quận 4, gọi vào số điện thoại 0903292531 gặp cán bộ Nguyễn Văn Xanh.

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 đang thụ lý điều tra vụ đánh bạc phát hiện trước số nhà Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4, do Hàng Khánh Nhựt (21 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cùng Trần Minh Trí (24 tuổi, ngụ quận 4) thực hiện.

Quá trình điều tra, Công an quận 4 xác định Trí đã bỏ rời khỏi địa phương, đi đâu không rõ. Do đó, nhà chức trách đề nghị ai phát hiện Trí thì báo ngay cho Công an quận 4 theo địa chỉ liên hệ nêu trên.