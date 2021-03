Công an Trà Vinh lập trang Zalo để cải cách hành chính và an ninh

Trang Zalo là công cụ giúp công an tỉnh Trà Vinh cải cách thủ tục hành chính, tương tác trực tiếp với người dân và cung cấp các tin tức liên quan lực lượng công an.

Công an tỉnh Trà Vinh vừa ra mắt mô hình Zalo an ninh. Hệ thống trang Zalo của công an tỉnh được triển khai thí điểm từ 15/3 đến 5/4, sau đó triển khai chính thức và duy trì thường xuyên.

Hệ thống trang Zalo công an của tỉnh Trà Vinh được thực hiện theo 3 cấp từ tỉnh đến xã. Trong đó, mỗi đơn vị được tạo một trang Zalo riêng như “Công an tỉnh Trà Vinh”, “Công an xã Trà Vinh”, “Công an TP Trà Vinh”, “Công an phường 1 TP Trà Vinh”...

Người dùng quét mã QR và nhấn “Quan tâm” để truy cập trang Zalo. Ảnh chụp màn hình.

Theo kế hoạch, hệ thống trang Zalo của tỉnh Trà Vinh sẽ là kênh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thông tin kết quả công tác nổi bật của lực lượng công an nhân dân nói chung và công an tỉnh Trà Vinh nói riêng; hướng dẫn người dân nhận thức âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm...

Đây cũng là nơi để các tổ chức, cá nhân có thể nhắn tin tương tác trực tiếp cơ quan công an, gửi hình ảnh, video phản ánh tình hình an ninh trật tự, các vấn đề liên quan tội phạm, vi phạm pháp luật, gương người tốt, việc tốt... Từ đó, lực lượng công an trao đổi thông tin, kịp thời xử lý, giải quyết vụ việc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Ngoài ra, trang Zalo công an tỉnh còn đăng tải hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, từng bước tích hợp phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ, tra cứu thông tin, kết quả, trao đổi, hỏi đáp, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính.

Các tính năng của trang Zalo “Công an tỉnh Trà Vinh”. Ảnh chụp màn hình.

Hiện tại, giao diện Zalo “Công an tỉnh Trà Vinh” có 3 phím chức năng gồm “Tin tức”, “Thủ tục hành chính” và “Liên hệ”.

Chức năng “Tin tức” cung cấp các thông tin về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, hoạt động của công an tỉnh... Chức năng “Thủ tục hành chính” hướng dẫn các bước thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công tác công an như dịch vụ công trực tuyến, quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý xe cơ giới... Trong khi đó, chức năng “Liên hệ” cung cấp hotline của lực lượng công an như công an tỉnh, CATX Duyên Hải, CAH Càng Long…

Quang cảnh buổi tập huấn.

Với mục đích đưa hệ thống trang Zalo trở thành kênh thông tin chính thức của lực lượng công an tỉnh Trà Vinh trên môi trường mạng, ngày 11/3, công an tỉnh tổ chức hội nghị nhằm tập huấn công tác quản lý, vận hành. Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên giới thiệu tổng quan về trang Zalo của công an tỉnh Trà Vinh; cách thức quản lý, điều hành; quy trình đăng tải thông tin, tiếp nhận, xử lý tin báo của người dân; giải đáp một số thắc mắc liên quan...