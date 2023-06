Công an TP.HCM xử lý nhóm người dán hàng nghìn quảng cáo hút bể phốt

In hàng nghìn tờ quảng cáo hút bể phốt rồi mang đi dán nhiều nơi ở TP.HCM, Thế cùng 4 người khác bị công an phát hiện, yêu cầu bóc gỡ toàn bộ quảng cáo trái phép.

Ngày 11/6, Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Hành Quân xanh năm 2023.

Sau lễ ra quân, công an thành phố và Thành đoàn TP.HCM giao nhiệm vụ cho ban thường vụ Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM kết nối, phối hợp với 22 quận huyện đoàn, Thành đoàn Thủ Đức, tiếp tục ra quân triển khai bóc xóa quảng cáo trên toàn bộ địa bàn 312 xã, phường, thị trấn; ngoài ra tổ chức ký kết giữa lực lượng công an cơ sở với các tổ chức chính trị xã hội, ban vận động các khu phố trong việc duy trì, quản lý các mảng tường, khu vực công cộng sau khi bóc xóa quảng cáo trái phép theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138 thành phố và các cấp.

Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức lễ quân quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè. Ảnh: Công an cung cấp.

Quá trình đồng loạt ra quân, công an tập trung thu thập các số điện thoại được dán trên các trụ điện, mảng tường. Lần theo dấu vết, Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Công an phường 10, quận Tân Bình, phát hiện 5 người hành nghề hút bể phốt có hành vi dán quảng cáo trái phép, gây mất mỹ quan đô thị.

Danh tính những người vi phạm gồm Nguyễn Văn Thế (37 tuổi), Hoàng Công Minh (32 tuổi, cùng quê Hải Phòng), Nguyễn Anh Tài (20 tuổi), Lê Anh Tuấn (16 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) và Bùi Văn Lợi (41 tuổi, ngụ TP.HCM).

Nhóm người bị cảnh sát phát hiện dán quảng cáo trái phép. Ảnh: Công an cung cấp.

Bước đầu, những người này khai nhận mỗi lần in ấn khoảng 5.000-10.000 tờ quảng cáo, hàng đêm mang đi dán tại các mảng tường, trụ điện, khu vực công cộng để thu hút người dân.

Cảnh sát tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định, đưa những người này đi bóc gỡ tất cả quảng cáo đã dán trái phép, đồng thời bàn giao họ cho công an nơi cứ trú để theo dõi, quản lý, giáo dục.

Công an yêu cầu người vi phạm đi gỡ các quảng cáo đã dán trái phép. Ảnh: Công an cung cấp.

Cùng ngày, với nội dung sơn vẽ lại các mảng tường sau khi đã bóc xóa quảng cáo trái phép, Đoàn Công an TP.HCM và Công ty Nippon tiếp tục khánh thành công trình tranh bích họa tại tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bến Nghé, quận 1.

Theo cảnh sát, bức tường này trước đây bị dán quảng cáo, vẽ bậy chằng chịt. Sau khi xử lý, làm sạch, Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM, Đoàn trường Đại học Sài Gòn và đơn vị đồng hành tiến hành trang trí, vẽ các tranh phong cảnh, làm đẹp mỹ quan đô thị.

Bức bích họa được vẽ trên nền các quảng cáo đã được cạo xóa. Ảnh: Công an cung cấp.