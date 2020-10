Công an TP.HCM và 6 tỉnh phía Nam ký quy chế phối hợp

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, Công an TP.HCM và 6 tỉnh thành phía Nam ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh.

Chiều 29/10, tại trụ sở Công an TP.HCM diễn ra Hội nghị ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh giữa Công an TP.HCM và công an các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh các tỉnh thành kể trên là địa bàn trung tâm, chiến lược, khu vực chính trị, kinh tế năng động của phía Nam và cả nước. Đây còn là khu vực trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, là nơi các loại tội phạm thường tập trung lợi dụng để hoạt động gây phức tạp.

Chính vì vậy, ông Nên nhận định việc ký kết quy chế phối hợp giữa công an 7 tỉnh, thành là rất cần thiết, phù hợp và có ý nghĩa thiết thực.

Lãnh đạo công an 7 tỉnh, thành ký quy chế phối hợp. Ảnh: Công an cung cấp.

Báo cáo tại hội nghị, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, nêu rõ từ năm 2018 đến nay, 7 tỉnh thành trên đã xảy ra hơn 28.300 vụ phạm pháp hình sự. Nổi lên là các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, ma túy, tín dụng đen.

Theo tướng Nam, việc ký quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xử lý nhanh chóng các loại tội phạm, các tụ điểm, ổ nhóm tiến tới làm trong sạch địa bàn.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an và thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của công an 7 tỉnh, thành. Lực lượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp.

Lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng sự phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh giữa công an 7 tỉnh, thành sẽ giúp lực lượng ngày càng gắn bó và thành công trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.