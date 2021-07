Công an TP.HCM truy nã tử tù nhiễm nCoV vượt ngục

Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Kim An, tử tù mang 2 tội danh giết người và cướp tài sản.

Ngày 15/7, đại tá Trà Văn Lào, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, ký quyết định truy nã đối với tử tù Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận).

Nguyễn Kim An trốn khỏi Trại giam Chí Hòa ngày 13/7. Công an cho hay Kim An cao 1,63 m, chân phải đi hơi khập khiễng do bị chấn thương và có vết hằn ở cổ chân.

Ngoài ra, An có dáng người hơi béo, da trắng và có râu ở cằm. Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cho biết người này dương tính với nCoV.

An tại phiên tòa phúc thẩm năm 2015. Ảnh: K.T.

Ngày 21/9/2015, Nguyễn Kim An bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên y án tử hình về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo nội dung vụ án, An học cùng lớp với Lư Vĩnh Đạt tại một trường dạy nghề ở quận Tân Bình. Cần tiền tiêu xài, anh này nảy sinh ý định chuốc thuốc mê bạn để cướp tài sản.

Tối 26/2, nam sinh hẹn Đạt đến phòng trọ của mình trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) chơi. Tại đây, An đưa chai nước pha thuốc mê mời bạn uống.

Một lúc sau, Đạt bị sốc thuốc. Sợ mọi người phát hiện, An đè nạn nhân đến khi người này bất động.

An lấy dây nylon trói chân nạn nhân rồi bỏ vào 2 bao tải sau đó chở đến cầu Phú Mỹ (quận 7) vứt xuống sông Sài Gòn. Đến ngày 11/3/2014, hung thủ bị công an bắt giữ.

Công an TP.HCM thông báo các đơn vị thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 ra soát, phát hiện và bắt giữ nếu phát hiện Nguyễn Kim An. Đồng thời, thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM để phối hợp xử lý.