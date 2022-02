Công an TP.HCM trực chiến 100% quân số trấn áp tội phạm dịp Tết

Trong 3 ngày đầu tiên nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, TP.HCM ghi nhận 14 vụ phạm pháp về trật tự xã hội.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, vừa cho biết kết quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm những ngày cận Tết và kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong Tết Nhâm Dần 2022.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, thông tin về tình hình an ninh trật tự 3 ngày đầu nghỉ Tết. Ảnh: Hoàng Hùng.

Cụ thể, trong 3 ngày đầu nghỉ Tết, 29-31/1 (nhằm 27-29 tháng Chạp), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn thành phố được ổn định.

3 ngày qua, TP.HCM ghi nhận 14 vụ phạm pháp hình sự, gồm một vụ giết người, 2 vụ trộm cắp tài sản, 11 vụ cướp tài sản. Số vụ án trên không tăng, không giảm so với 3 ngày liền kề. Đến nay, có 9/14 vụ (đạt 64%) được khám phá.

Về trật tự an toàn giao thông, thiếu tướng Lê Hồng Nam thông tin Công an TP.HCM tăng cường CSGT ở các cửa ngõ, các tuyến đường trọng điểm, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông. Đồng thời, CSGT cũng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông và ngăn chặn kịp thời, xử lý triệt để các vụ tụ tập đua xe trái phép.

Qua đó, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, tạo thuận lợi cho người dân về quê đón Tết.

Cũng trong 3 ngày này, toàn thành phố xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết, 2 người bị thương, tăng 4 vụ so với 3 ngày liền kề.

Trọng tâm những ngày tới, thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh Công an TP.HCM tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và triển khai các kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm cũng như phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng công an thành phố trực chiến 100% quân số, sẵn sàng huy động khi cần thiết trong dịp Tết và tiếp tục tuần tra kiểm soát, không để xảy ra ùn tắc giao thông và chú trọng phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về pháo nổ, cờ bạc.

Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 31/1/2022, Công an TP.HCM ghi nhận xảy ra 450 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, giảm 216 vụ (32%) so với cùng kỳ năm 2021, giảm 369 vụ (45%) so với thời gian liền kề. Đến nay, Công an TP.HCM đã điều tra khám phá 354 vụ (đạt gần 79%). Thiếu tướng Lê Hồng Nam thông tin trong đấu tranh trấn áp tội phạm về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm sở hữu trí tuệ và mua bán hàng cấm vẫn diễn ra phức tạp. Ngành công an đã phát hiện 259 vụ vi phạm pháp luật về tội phạm kinh tế, buôn lậu và môi trường. Trong đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy, đã phát hiện 2 vụ vận chuyển ma túy vào TP.HCM bằng đường hàng không với số lượng lớn; triệt phá 160 vụ, bắt giữ 480 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 24 kg heroin, 62 kg ma túy tổng hợp cùng một số phương tiện, dụng cụ có liên quan khác. Công an TP.HCM cũng tăng cường kiểm tra các khu vực ngăn phòng lại cho thuê, các công trình xây dựng nhà trọ, khách sạn, chung cư và phát hiện, thu hồi 20 dao tự chế, 1 khẩu súng bắn đạn chì với các viên đạn chì…