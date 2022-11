Công an TP.HCM triệt phá nhóm thuê ôtô đi trộm biệt thự liên tỉnh

Hưng và đồng bọn sử dụng ôtô, gắn biển số giả rồi đột nhập hàng loạt biệt thự từ miền Trung vào đến TP.HCM để trộm cắp tài sản.

Tối 25/11, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ Đào Mạnh Toàn (42 tuổi, quê Nghệ An), Phạm Thị Bích Ngọc (36 tuổi, vợ Toàn) và Nguyễn Quang Hưng (43 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, Toàn, Ngọc và Hưng là 3 nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm tại các biệt thự ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác.

Hưng, Toàn (từ trái qua) bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Thực hiện theo chỉ đạo của ban giám đốc Công an TP.HCM, Đội 4 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP Thủ Đức, Công an quận Bình Thạnh, đã bắt giữ nhóm trộm liên tỉnh sau 2 tháng lập chuyên án.

Cảnh sát cho biết thủ đoạn nhóm này là thuê ôtô tự lái hiệu Fortuner từ Nghệ An rồi đột nhập các biệt thự dọc tuyến đường vào TP.HCM. Trước khi gây án, nhóm này thay biển số giả và dùng keo 2 mặt dán vào biển số thật.

Tang vật các vụ trộm được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến nay, các nghi phạm khai gây ra 9 vụ trộm tài sản. Cụ thể, một vụ ở quận Bình Thạnh, 3 vụ ở TP Thủ Đức, một vụ ở TP Đà Nẵng và 4 vụ ở các tỉnh thành khác.

“Việc triệt phá được nhóm trộm này rất vất vả. Các nghi phạm có nhiều tiền án, nghiện ma túy nặng và chống trả lực lượng bắt giữ quyết liệt”, đại diện Công an TP.HCM cho biết.

Công an TP.HCM đang lấy lời khai các nghi phạm, mở rộng vụ án để điều tra.

Ngọc có vai trò cảnh giới và tiêu thụ tài sản cho nhóm. Ảnh: Công an cung cấp.