Công an TP.HCM triệt phá gần 4.000 vụ phạm pháp hình sự

Chiều tối 31/12, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cuối năm để thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian qua.

Buổi họp báo cũng thông tin về các sự vụ được dư luận quan tâm như tiến độ điều tra liên quan cái chết của bé gái 8 tuổi bị bạo hành, các dự báo và hướng kiểm soát tội phạm trộm cướp trên địa bàn trong năm 2022 của lực lượng công an.

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, trong năm 2021, đơn vị ghi nhận gần 4.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 438 vụ so với năm 2020.

Lực lượng công an thành phố mở 4 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào các đường dây, tổ chức tội phạm, làm rõ hơn 2.800 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 4.227 tội phạm.

Về tội phạm ma túy, Công an TP.HCM đã triệt phá gần 1.300 vụ, bắt 2.357 tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ hơn 102 kg Heroin; 3,38 kg Cocaine; 119 kg cần sa;

Trong đợt dịch lần thứ 4, Công an TP.HCM đã triển khai, vận hành và bảo vệ 6.452 vùng xanh; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại 16 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, 400 điểm thu dung, 5.286 khu cách ly, phong tỏa, 700 điểm tiêm ngừa vaccine; lực lượng Công an TP.HCM là nòng cốt, thường xuyên phối hợp lực lượng y tế truy vết các ca nhiễm tại 312 phường, xã, thị trấn... với khoảng 17.000 lượt cán bộ, chiến sĩ/ ngày để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng công an cũng tham mưu Thành ủy và UBND TP.HCM về xây dựng chính sách an sinh hỗ trợ cho người dân lao động, người yếu thế, đảm bảo tốt tình hình an sinh xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, Công an TP.HCM đã rà soát và thu dung, chăm lo cho hơn 1.600 người lang thang cơ nhỡ, không nơi cư trú, góp phần hạn chế lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng từ số này.