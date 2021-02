Công an TP.HCM triệt phá 3 đường dây buôn ma túy

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2021, Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Công an đã triệt phá 3 đường dây buôn ma túy xuyên biên giới, thu giữ 217 kg chất cấm.

Ngày 22/2, Công an TP.HCM cho hay cơ quan này phối hợp với Bộ Công an triệt phá 3 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép nhiều loại ma túy từ Campuchia về TP.HCM, bắt 7 người, thu giữ 217 kg ma túy các loại.

Ba đường dây buôn ma túy này được Công an TP.HCM phát hiện từ đầu năm 2021, đơn vị này sau đó phối hợp với Bộ Công an thành lập chuyên án để triệt phá.

Số ma túy bị thu giữ trong các chuyên án. Ảnh: Công an cung cấp.

Hôm 30/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an quận 5, 10, Tân Bình, bắt giữ 3 người và thu giữ 22 kg ma túy tổng hợp.

Sau đó một ngày, các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thêm một đường dây ma túy khác, bắt 4 người, thu giữ 50 kg ma túy.

Đến ngày 2/2, Công an TP.HCM bắt 4 người, thu giữ 14 bánh heroin. Qua khám xét, nhà chức trách thu giữ thêm 90 bánh heroin, khoảng 100.000 viên thuốc lắc, 75 kg ma túy các loại.