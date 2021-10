Công an TP.HCM tiếp tục làm căn cước công dân gắn chíp từ ngày 4/10

Công an TP.HCM cho biết người dân khi tới trụ sở để làm căn cước công dân phải khai báo di chuyển nội địa và có chứng nhận tiêm chủng hoặc giấy chứng nhận là F0 đã khỏi bệnh.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06, Công an TP.HCM) cho biết từ ngày 4/10, việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử sẽ được đồng loạt thực hiện trở lại trên toàn địa bàn.

Theo đó, công an các quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân của người dân trở lại sau thời gian tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việc tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân sẽ do từng quận, huyện chủ động thực hiện tùy theo tình hình dịch bệnh ở địa phương.

Thời gian làm việc, tiếp nhận hồ tại các điểm cấp căn cước từ 7h đến 22h mỗi ngày.

Từ ngày 4/10, Công an TP.HCM sẽ tổ chức cấp căn cước công dân gắn chip trở lại sau thời gian tạm ngưng do giãn cách xã hội. Ảnh: Chí Hùng.

Đợt này, TP.HCM sẽ cấp căn cước công dân cho toàn bộ người dân thường trú, tạm trú đủ điều kiện được cấp mới, cấp đổi, cấp mất và không còn giới hạn đối tượng, kể cả những người đang dùng căn cước công dân mã vạch muốn được đổi sang căn cước công dân gắn chip.

Khi tới trụ sở làm căn cước, người dân cần ăn mặc lịch sự, mang theo đầy đủ giấy tờ như hộ khẩu (bản chính), chứng minh nhân dân, căn cước công dân mã vạch và các giấy tờ có liên quan khác khi thông tin công dân có thay đổi.

Lãnh đạo PC06 cũng cho biết do tình dịch trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp nên trong thời gian làm việc tại trụ sở, người dân cần tuân thủ nghiêm quy tắc 5k, xuất trình mã QR khai báo di chuyển nội địa và có chứng nhận tiêm chủng hoặc giấy chứng nhận là F0 đã điều trị xong trong 180 ngày.

Trước đó, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết tính đến tháng 9, đơn vị đã trả khoảng 45 triệu thẻ CCCD gắn chip điện tử tới tay người dân.

Theo lãnh đạo C06, cơ quan chức năng đang tích hợp nhiều thông tin vào thẻ căn cước công dân gắn chip như thông tin thẻ xanh, tiêm chủng, giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, giấy phép lái xe, thông tin về hưởng chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Căn cước gắn chip cũng được tích hợp thông tin về người phụ thuộc đi cùng với người có thẻ căn cước như con chưa đủ 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự...