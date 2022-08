Công an TP.HCM thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị với gần 1.300 quân

Sáng 10/8, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an TP.HCM. Buổi lễ có sự tham gia của thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh CSCĐ Bộ Công an.