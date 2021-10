Công an TP.HCM thành lập Phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu

Trung tá Lê Minh Hiếu (Phó trưởng Công an quận Tân Phú) được Ban giám đốc Công an TP.HCM điều động giữ chức Trưởng phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu.

Ngày 5/10, Công an TP.HCM tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu (PH04) thuộc Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam (Giám đốc Công an TP.HCM) phát biểu, giao nhiệm vụ tại buổi công bố thành lập phòng PH04. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại buổi lễ, thượng tá Võ Văn Hữu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM, công bố các quyết định của Bộ Công an về việc thành lập phòng PH04 và quyết định bổ nhiệm trung tá Lê Minh Hiếu (Phó trưởng Công an quận Tân Phú) giữ chức trưởng phòng.

Theo đó, tổ chức bộ máy của phòng PH04 cơ bản gồm 3 đội: đội viễn thông, đội công nghệ thông tin và đội cơ yếu.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết chức năng của phòng PH04 rất quan trọng trong công tác công nghệ thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc và cơ yếu một cách thông suốt, an toàn, nhanh chóng, bí mật. Phòng giúp phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, chiến đấu cũng như mọi hoạt động khác của lực lượng công an.

Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu ban chỉ huy phòng PH04 nhanh chóng triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao mà trọng tâm trước mắt tập trung đưa đơn vị vào nề nếp, ổn định công tác tổ chức cán bộ.