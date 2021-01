Công an TP.HCM thành lập Phòng An ninh mạng

Lãnh đạo Công an TP.HCM điều động thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó phòng Tham mưu (PV01) giữ chức Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Sáng 12/1, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, công bố quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an TP.HCM).

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm được điều động giữ chức trưởng phòng này. Trước đó, ông Lâm giữ chức Phó phòng Tham mưu (PV01).

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, công bố quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: Công an cung cấp.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trước tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao chống phá an ninh chính trị, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, việc thành lập Phòng PA05 để đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu đơn vị mới thành lập cần nhanh chóng ổn định tổ chức; khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn.

Người đứng đầu Công an TP.HCM cũng giao cho lãnh đạo Phòng PA05 sớm nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp với các đơn vị liên quan. Đồng thời, Phòng PA05 đào tạo, tập huấn cho các cán bộ nâng cao trình độ về nghiệp vụ để đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an cung cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định việc thành lập Phòng PA05 góp phần quan trọng trong việc khắc phục những lỗ hổng về an ninh mạng; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.

Theo ông Phong, công tác đảm bảo an ninh mạng được lãnh đạo thành phố xác định là một trong những yếu tố trụ cột trong xây dựng thành phố thông minh.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các sở, ngành của thành phố tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết liên tịch với Công an TP.HCM về bảo đảm an ninh trật tự. Qua đó, giúp công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao trên địa bàn đạt hiệu quả.