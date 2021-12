Công an TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Phương châm thực hiện là phòng chống dịch Covid-19 là trọng tâm; bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu; thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phục hồi, phát triển kinh tế xã hội là thường xuyên, xuyên suốt.