Công an TP.HCM ra quân 'cao điểm nước rút' cấp CCCD cho học sinh

Trong đợt ra quân "cao điểm nước rút" này, Công an TP.HCM thực hiện theo chủ trương không phân biệt nơi thường trú và hỗ trợ tối đa cho học sinh khi làm thủ tục cấp CCCD gắn chip.

Sáng 26/3, Công an TP.HCM tổ chức ra quân "cao điểm nước rút" cấp CCCD gắn chip điện tử cho học sinh. Từ nay đến hết ngày 31/3, công an thành phố sẽ tập trung ưu tiên cấp cho học sinh có năm sinh từ 2004 đến 2008.

Theo Công an TP.HCM, hoạt động cấp CCCD sẽ diễn ra lúc 7h30 đến 21h tất cả ngày trong tuần. Học sinh trong độ tuổi trên có thể đến cơ quan công an nơi gần nhất để làm thủ tục cấp CCCD gắn chip nhằm đảm bảo giấy tờ cần thiết phục vụ tham gia các kỳ thi chuyển cấp sắp tới.

Công an TP.HCM ra quân mở cao điểm cấp CCCD gắn chip cho học sinh. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, Công an TP.HCM sẽ cấp căn cước công dân gắn chip theo chủ trương không phân biệt nơi thường trú và không yêu cầu học sinh quay về địa phương để lấy thông báo số định danh đối với trường hợp thiếu thông tin.

Theo Công an TP.HCM, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia bắt đầu từ ngày 27/6 và kỳ thi tuyển sinh vào THPT bắt đầu ngày 7/6. Thành phố có trên 34.200 trường hợp nằm trong độ tuổi tuyển sinh, trong đó gần 15.000 trường hợp đã được thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Do đó, Công an TP.HCM đề nghị các bậc phụ huynh quan tâm, khẩn trương đưa con em mình đi làm CCCD để đảm bảo quyền lợi cho con em.

Thông tin về kết quả cấp CCCD, Công an TP.HCM cho biết đến nay đơn vị đã cấp trên 7,1 triệu thẻ CCCD gắn chip điện tử cho công dân.