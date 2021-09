Công an TP.HCM ra quân bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới

Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đồng loạt làm lễ xuất quân đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian TP.HCM điều chỉnh các giải pháp thích ứng, kiểm soát dịch Covid-19.

Trưa 30/9, Công an quận Bình Tân và nhiều đơn vị trên địa bàn TP.HCM tổ chức lễ xuất quân đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới



Phát biểu giao nhiệm vụ, thượng tá Nguyễn Nhật Thành, Trưởng công an quận Bình Tân, cho biết trong thời gian qua, công tác chống dịch trên toàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Cùng ngày, UBND TP.HCM đã công bố lộ trình mới điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội.

Công an quận Bình Tân làm lễ xuất quân. Ảnh: Lê Trai.

Thượng tá Thành cho biết trong 9 tháng năm 2021, công an quận đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy đã được triệt phá, tình hình an ninh chính trị được giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận vẫn con tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có chiều hướng gia tăng về tính chất liều lĩnh manh động. Đặc biệt, thành phố nổi lên các hành vi giết người với nguyên nhân phân lớn do bộc phát hoặc phát sinh từ mâu thuẫn trong sinh hoạt. Tình trạng bạo lực tập thể trong thanh thiếu niên, hoạt động liên quan tín dụng đen cũng trở nên phức tạp.

Tại buổi ra quân đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, lãnh đạo Công an quận Bình Tân yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tuần tra kiểm soát để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và trật tự công cộng; quyết liệt đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm để tạo hiệu ứng hiệu quả rõ rệt ngay từ ngày đầu ra quân.