Công an TP.HCM quét mã QR ở toàn bộ chốt kiểm soát

Ngoài xuất trình giấy đi đường, người dân phải khai báo y tế qua phần mềm do Bộ Công an quản lý khi di chuyển qua tất cả chốt kiểm soát ở TP.HCM.

Sáng 28/8, người dân phản ánh một số chốt kiểm soát bị ùn ứ vì mất thời gian quá nhiều khi khai báo y tế bằng phần mềm quản lý công dân của Bộ Công an.

Trả lời vấn đề này, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, cho biết phần mềm quản lý hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an vừa được triển khai tại chốt chặn trên toàn thành phố.

"Do bước đầu thực hiện, các tài xế chưa biết để khai báo trước mã tại nhà, khi đến chốt bắt mới đầu khai nên xảy ra ùn ứ. Công an TP.HCM sẽ triển khai rộng rãi hướng dẫn khai báo y tế tại nhà để người dân tìm hiểu", thượng tá Hà nói.

Ngoài giấy đi đường, người dân phải khai báo y tế qua phần mềm quản lý hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo đó, Công an TP.HCM triển khai phần mềm khai báo y tế nhằm kiểm soát người, xe ra vào toàn bộ chốt nội ô trên địa bàn, trừ xe luồng xanh, xe cấp cứu, xe vận tải hàng hóa đã có mã QR, xe lực lượng công an, quân đội.

Để đảm bảo thuận tiện trong quá trình lưu thông, tránh ùn ứ khi kiểm soát người và xe ra vào chốt, Công an TP.HCM đề nghị lãnh đạo các sở, ngành phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công nhân viên, người lao động, đội ngũ lái xe khai báo y tế tại nhà trước khi ra đường.

Người dân có thể khai báo y tế theo 2 cách. Cách 1 thông qua địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn; cách 2 quét mã QR được in trên giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp.

Bộ Công an khẳng định toàn bộ thông tin khai báo của người dân được đảm bảo bí mật. Các trường hợp nhiễm bệnh, có lịch trình di chuyển phức tạp, khi có yêu cầu của Bộ Y tế, Bộ Công an sẽ phối hợp truy vết để cách ly kịp thời.