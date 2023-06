Công an TP.HCM phối hợp Bình Dương phát hiện 21 tấn khí cười

Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá đường dây cung cấp khí cười cho các quán bar, club.

Kho khí cười vừa bị cảnh sát phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.HCM (PC05) đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng khoảng 21 tấn khí N2O (khí cười).

Theo cảnh sát, qua công tác nghiệp vụ, Phòng PC05 phát hiện xe container bồn chở khoảng 21 tấn khí N2O (khí cười) lưu thông qua địa bàn TP.HCM đưa về tập kết tại kho hàng trên xa lộ Hà Nội, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, do Cao Đức Dũng đứng ra thuê. Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định Dũng cũng thuê người sang chiết khí cười từ bồn container qua các bình nhỏ để đưa đi tiêu thụ.

Sáng 23/6, Phòng PC05 phối hợp Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương và một số đơn nghiệp vụ kiểm tra kho hàng trên. Cảnh sát phát hiện hơn 1.200 bình chứa đầy khí cười (920 bình loại 67 kg và 282 bình nhỏ loại 12 kg) cùng nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ việc sang chiết khí cười.

Bên trong kho, Dũng có che chắn, làm vách ngăn "ngụy trang" cẩn thận cho số bình khí cười và máy móc phương tiện sang chiết khí cười tồn chứa tại đây.

Các nghi phạm cùng số khí cười bị phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 21/6, Phòng PC05 phối hợp Công an huyện Bình Chánh và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an TP.HCM kiểm tra ôtô tải biển số 51C-77494 do Trần Văn Hậu (34 tuổi, ngụ quận 12) điều khiển, phát hiện trên xe đang vận chuyển 70 bình khí cười.

Tài xế Hậu khai nhận vận chuyển thuê 70 bình chứa khí N2O này từ kho hàng tại địa chỉ số 44C Xa lộ Hà Nội, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, để đi giao theo yêu cầu của Dũng.

Theo Công an TP.HCM, việc phát hiện đường dây này nhằm ngăn chặn các nghi phạm tẩu tán hoặc tiếp tục đưa số khí N2O này tiêu thụ tại các quán bar, bia club, khu phố đêm dẫn đến nguy cơ gây ngộ độc và ảnh hưởng sức khỏe của người sử dụng. Đây là chiến công xuất sắc của Phòng PC05 góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.