Công an TP.HCM phát hiện 63 F0 đi trên đường

Công an thu hồi 9 giấy đi đường, đưa vào danh sách cảnh báo hủy 20 trường hợp. Xác minh 63 F0 thì 10 trường hợp khỏi bệnh, 17 người cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà.

Tại cuộc họp báo chiều 7/9, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thông tin về kết quả kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan giãn cách xã hội từ 23/8 đến 6/9 .

Theo đó, tại 914 chốt kiểm soát toàn thành phố, công an đã kiểm tra 2.141.502 phương tiện. Trong đó, 564.983 ôtô; 1.081.281 xe máy; 487.498 xe tải và kiểm tra 938.614 lượt người, trong đó có 422 người nước ngoài.

Công an đã lập biên bản 11.176 trường hợp, xử phạt số tiền hơn 17,7 tỷ đồng . Lỗi chính là ra đường không có lý do chính đáng, xử phạt 11.077 trường hơp, chiếm tỷ lệ 99,11%.

Thứ hai là thông tin về việc kiểm tra mã QR khai báo y tế qua chốt, trạm. Đến 6/9, công an phát hiện 63 F0 lưu thông trên đường, 29 trường hợp thuộc diện cấp giấy đi đường. Còn lại là người đi khám chữa bệnh, đi tiêm ngừa, shipper.

Công an đã thu hồi 9 giấy đi đường, đưa vào danh sách cảnh báo hủy 20 trường hợp. Xác minh 63 F0 thì 10 trường hợp khỏi bệnh, 17 người cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà.

Để xác định F0 vi phạm quy định về giãn cách xã hội, được sự hỗ trợ của Bộ Công an, sáng 7/9, Công an TP.HCM đã tổ chức tập huấn và cung cấp trang thiết bị camera, SIM 4G cho 22 địa phương và hướng dẫn kỹ thuật. Công an cố gắng hôm nay hoàn thành lắp đặt 100 đầu quét kiểm tra mã QR tại 22 quận, huyện, TP.

Công an kiểm tra người đi đường bằng mã QR. Ảnh: Phạm Ngôn.

Tại cuộc họp tổng kết 2 tuần siết chặt giãn cách xã hội chiều 6/7, ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, chỉ đạo từ nay đến 15/9, TP.HCM cơ bản thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch như đã làm từ 23/8.

Sau 6/9, thành phố có 2 điều chỉnh theo hướng nới lỏng.

Thứ nhất, các siêu thị sẽ mở đến từng xã, phường, thị trấn để shipper mua hàng cho người dân và người dân “vùng xanh” đi chợ 1 lần/tuần. Các địa bàn quận 7, huyện Củ Chi và các quận, huyện “vùng xanh” có thể quy định đi chợ 2 lần/tuần nếu đủ điều kiện.

Thứ hai, mở hai trung tâm tiếp nhận phân phối hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn.

Bên cạnh đó, TP.HCM tập trung hoàn thiện kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sau 15/9. Ông cũng giao Sở Y tế TP.HCM nghiên cứu “thẻ xanh” vaccine để quy định những ai được tham gia các hoạt động sau này.