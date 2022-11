Công an TP.HCM phá hàng loạt chuyên án, thu giữ hơn 300 kg ma túy

Đấu tranh mở rộng 3 chuyên án ma túy, Công an TP.HCM đã bắt giữ, ngăn chặn hơn 300 kg ma túy các loại thẩm lậu ra ngoài xã hội.

Ngày 8/11, Công an quận 8, TP.HCM, thông tin kết quả đấu tranh một số vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn TP.HCM.

Theo Công an quận 8, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo quyết liệt các phòng nghiệp vụ và công an địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, trấn áp mạnh vào các đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, cắt đứt nguồn cung ma túy trên địa bàn TP.HCM.

Quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng Công an “đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa, bắt được đối tượng cầm đầu”, Công an TP.HCM đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ số lượng đặc biệt lớn trong thời gian ngắn vừa qua.

Đại tá Lê Văn Bích, trưởng Công an quận 8, thông tin về các chuyên án ma túy vừa được triệt phá. Ảnh: Lê Trai.

Vụ thứ nhất được triệt phá hôm 13/9. Thời điểm đó, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia theo tuyến Tây Nam (qua tỉnh Long An) về TP.HCM tiêu thụ do Nguyễn Anh Bảo Quốc (50 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và đồng bọn thực hiện. Ngoài Quốc, cảnh sát bắt Nguyễn Thành Thắng, Đỗ Thế Phong, Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Út Hậu, Nguyễn Tri, thu giữ gần 70 kg ma túy các loại.

Đến ngày 16/9, Công an TP.HCM tiếp tục triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ do Trương Thị Mai (25 tuổi, ngụ quận 1) và đồng bọn thực hiện.

Khẩn trương truy xét, Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Bình Định và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 2 kẻ cầm đầu là Chu Bá Trung và Nguyễn Vũ Khải Hoàng cùng Đỗ Thị Minh Tâm, Trần Kim Loan, Mai Thị Ngân, Nguyễn Trung Quốc, Nguyễn Tấn Thành, Diệp Hoàng Linh, thu giữ 95 kg ma túy các loại.

Ngày 5/11, Công an TP.HCM chỉ đạo Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị Thanh Thảo (45 tuổi, ngụ quận 1) và đồng bọn thực hiện.

Giám đốc Công an TP.HCM trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Trai.

Mở rộng truy xét, Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Long An truy bắt được đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Thanh Thảo. Ngoài ra, cảnh sát bắt giữ Chung Văn Phước, Nguyễn Ngọc Minh, Trần Thị Kim Thắm, Lê Minh Hoàng, Trần Ngọc Phụng, Nguyễn Chí Dũng, Trần Thị Minh Huyền.

Khám xét 7 địa điểm tại TP.HCM và Đồng Nai, nhà chức trách thu giữ 29 bánh heroin cùng một số loại ma túy khác.

Theo cảnh sát, kết quả đấu tranh triệt phá các vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian qua, Công an TP.HCM đã ngăn chặn hơn 300 kg ma túy các loại thẩm lậu ra ngoài xã hội.

Công an TP.HCM tiếp tục trấn áp quyết liệt, điều tra, xử lý nghiêm, triệt để các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.