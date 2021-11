Công an TP.HCM nói lý do chậm trả CCCD gắn chip

Công an TP.HCM cho rằng hoạt động cấp, phát thẻ CCCD gắn chip gặp nhiều gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thời gian quan, nhiều người dân ở TP.HCM phản ánh chưa được nhận căn cước công dân (CCCD) có gắn chip, dù đăng ký làm từ lâu.

Anh N.C.T. (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết làm CCCD từ tháng 5. Sau nhiều tháng chờ đợi, anh vẫn chưa nhận được thông báo từ phía công an.

“Thẻ CCCD gắn chip được giới thiệu có rất nhiều tiền ích nên tôi mong sẽ sớm được cấp”, anh T. chia sẻ.

Nói về lý do chậm trả CCCD gắn chip cho người dân, phía Công an TP.HCM cho biết do nhiều lý do cộng hưởng.

Cụ thể, con chip điện tử được Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến lĩnh vực sản xuất. Ngoài ra, đại dịch khiến việc in ấn, phát hành gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, giao thông gián đoạn cũng cản trở đến việc vận chuyển thẻ CCCD và các thiết bị, máy móc.

“Thời gian qua, Công an TP.HCM đã cấp trả gần 3 triệu thẻ CCCD cho người dân. Sắp tới, việc cấp trả sẽ được triển khai thuận lợi hơn”, đại diện Công an TP.HCM nói.

Công an TP.HCM đang đẩy mạnh hoạt động cấp phát thẻ CCCD gắn chip. Ảnh: Hoàng Giám.

Trước đó, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết tính đến tháng 9, đơn vị đã trả khoảng 45 triệu thẻ CCCD gắn chip điện tử tới tay người dân.

Theo lãnh đạo C06, cơ quan chức năng đang tích hợp nhiều thông tin vào thẻ căn cước công dân gắn chip như thông tin thẻ xanh, tiêm chủng, giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, giấy phép lái xe, thông tin về hưởng chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Căn cước gắn chip cũng được tích hợp thông tin về người phụ thuộc đi cùng với người có thẻ căn cước như con chưa đủ 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự...