Công an TP.HCM mở cao điểm cấp căn cước gắn chip đợt 2

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho rằng CCCD gắn chip đem lại nhiều tiền ích đặc biệt cho người dân. Vì vậy, Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương, đặc biệt là Công an TP.HCM, Hà Nội mở cao điểm nước rút để hoàn thành việc cấp CCCD trong cuối tháng 11, đầu tháng 12.