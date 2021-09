Công an TP.HCM lập danh sách người được ra đường, kiểm soát bằng mã QR

Công an TP.HCM đang cập nhật danh sách người được phép ra đường lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sắp tới, người không có thông tin trên hệ thống phải quay đầu khi đến chốt.

Tại cuộc họp báo chiều 3/9, ông Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết hiện nay, Công an TP.HCM đang cập nhật danh sách người được cấp giấy đi đường của các sở, ban, ngành, quận, huyện và lập danh sách diện được lưu thông trên đường không cần cấp giấy để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau đó, công an sẽ kiểm soát người đi đường thông qua công nghệ thông tin. Ông Hà đề nghị các đơn vị cung cấp danh sách để công an kiểm soát chặt chẽ, người ra đường cũng phải đăng ký và đối sánh giữa lượng người ra đường với F0 trong cộng đồng xem có mối liên hệ nào không.

"Công an muốn sử dụng camera quét mã QR thì cần dữ liệu này. Thời gian tới, nếu các trường hợp chưa cung cấp thông tin và không có thông tin trên hệ thống có thể buộc phải quay đầu", ông Lê Mạnh Hà cho hay.

Đại diện Công an TP.HCM cũng cho biết hiện nay có tình trạng lừa đảo, mua bán giấy đi đường. Công an thành phố đã hướng dẫn các chốt, trạm để kiểm tra và sẽ dễ dàng phát hiện. Sau khi cập nhật danh sách vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người ra đường sai đối tượng sẽ bị công an xử lý.

TP.HCM tăng cường kiểm tra mã di chuyển nội địa của người dân. Ảnh: Chí Hùng.

Tại họp báo, báo chí phản ánh tình trạng trong một số khu dân cư, người dân không chấp hành giãn cách nghiêm như những ngày đầu. Ông Hà cho biết mới được nghe phản ánh này, qua kiểm tra, số lượng phát hiện, xử lý cũng rất ít. Nhưng những ngày gần đây, có thể lưu lượng di chuyển trong khu dân cư tăng lên do đẩy mạnh hàng hóa lương thực, thực phẩm và có lực lượng đi chợ thay.

"Việc giãn cách trong khu dân cư để “ai ở đâu ở đó” trong từng hộ dân là yếu tố quyết định thắng lợi trong giãn cách. Công an rất quan tâm việc này", ông Lê Mạnh Hà khẳng định.

Bộ Công an và Công an TP đã điều động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ đến các quận, huyện để đảm nhiệm nhiệm vụ ở các chốt chặn. Lực lượng ở phường, xã được đưa về khu dân cư để kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình.

Từ 23/8 đến hết 6/9, TP.HCM thực hiện tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 11. Phương châm là “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ”. TP.HCM tiếp tục kiểm soát việc di chuyển của người dân (khung giờ, đối tượng được di chuyển...); người dân "ai ở đâu ở đó", Tổ công tác đặc biệt tại từng địa phương "đi chợ hộ" cho tất cả người dân. Từ 30/8, shipper được hoạt động trở lại trên toàn thành phố, chỉ được di chuyển nội quận và phải xét nghiệm 1 ngày/lần (với vùng đỏ) hoặc 2 ngày/lần (với các vùng còn lại).