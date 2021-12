Công an TP.HCM làm rõ 5 vấn đề vụ bán rẻ 23 ha đất Phước Kiển

Cơ quan An ninh điều tra cho rằng giữa Công ty Cổ Phần Quốc Cường Gia Lai và Công ty Tân Thuận không có sự thông đồng, cấu kết trong việc chuyển nhượng 32 ha đất Phước Kiển.

Liên quan đến vụ bán rẻ 32 ha đất Phước Kiển, ngày 3/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) và 9 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo kết luận điều tra mới nhất, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ 5 vấn đề mà VKSND cùng cấp đề nghị. Trong đó có nội dung làm rõ trách nhiệm của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất Phước Kiển từ Công ty Tân Thuận; xác định trách nhiệm của bà Thái Thị Bích Liên (nguyên Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM) và ông Phạm Nhớ Hồng Thương (Phó trưởng phòng Quản lý Đầu tư - Kinh doanh vốn).

Cụ thể, kết luận điều tra nêu rõ không có quy định nào bắt buộc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (bên nhận chuyển nhượng) phải biết giá của Công ty Tân Thuận được xây dựng đúng hay sai. Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ trong vụ án đến nay chưa có cơ sở xác định bà nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai có sự thông đồng, cấu kết với các cá nhân trong Công ty Tân Thuận để có lợi trong việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, Công an TP.HCM không có cơ sở xử lý trách nhiệm đối với bà Loan.

Đối với bà Liên, kết luận điều tra xác định hành vi của nguyên Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM thể hiện sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý nhưng chưa đến mức phải xử lý hình sự.

"Do đó, Cơ quan An ninh điều tra đã có văn bản chuyển thông tin về hành vi sai phạm của và Liên để Thường trực Thành ủy và Ủy ban kiểm tra Thành ủy xử lý theo quy định", bản kết luận điều tra ghi rõ.

Còn về ông Thương, Cơ quan An ninh điều tra xác định người này đã làm theo chỉ đạo của cấp trên. Ngoài ra, Phó trưởng phòng Quản lý Đầu tư - Kinh doanh vốn không tham mưu, để xuất các tờ trình. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra không có căn cứ để xét xét trách nhiệm hình sự đối với ông ta.

Ông Tất Thành Cang tại thời điểm nhận quyết định khởi tố bị can từ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM. Ảnh: T.L.

Trong kết luận điều tra trước đó, Cơ quan An ninh điều tra xác định ông Tất Thành Cang và 9 đồng phạm đã sai phạm trong việc ký các tờ trình, văn bản chấp thuận chủ trương cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án khu dân cư Phước Kiển; chuyển nhượng, hoán đổi vốn góp và chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư Ven Sông không đúng quy định, gây thất thoát nguồn vốn của Đảng bộ thành phố.