Công an TP.HCM kiểm tra ngẫu nhiên người đi đường

Quá trình tuần tra, cảnh sát sẽ kiểm tra đột, xuất ngẫu nhiên người tham gia giao thông về lý do họ ra đường và các loại giấy tờ theo quy định. Những cá nhân không có lý do chính đáng, hoặc không có giấy tờ đúng quy định sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt.

Nam thanh niên này cũng bị lực lượng chức năng phạt 2 triệu đồng sau khi lái ôtô đi từ quận Phú Nhuận qua quận 5 để nhận hàng từ xe khách. "Tôi có hẹn nhận thực phẩm do gia đình ở quê gửi nhà xe mang lên, nhưng tới nơi mới biết xe không đến. Do không nhận được đồ nên tôi không thể chứng minh việc ra đường này của mình là cần thiết. Sau khi nghe cảnh sát giải thích, tôi chấp nhận việc xử phạt và sẽ rút kinh nghiệm", nam thanh niên nói.

Ngày 13/7, Công an TP.HCM cho biết Công an TP.HCM đã chỉ đạo công an các địa phương điều chỉnh, thay đổi phương pháp kiểm tra, kiểm soát để nâng cao hiệu quả Chỉ thị 16 trên địa bàn TP.HCM. Thay vì chỉ đứng chốt cố định như những ngày qua, Công an TP.HCM yêu cầu các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động.

Lực lượng đứng tại các chốt sẽ chia ra để kiểm soát toàn bộ các tuyến đường xung quanh. Trong trường hợp không tuần tra lưu động, các lực lượng trở về chốt và tiếp tục kiểm tra theo hình thức ngẫu nhiên, thay vì kiểm tra tất cả người dân như những ngày qua dẫn đến tình trạng ùn tắc.