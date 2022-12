Công an TP.HCM khám xét 9 trung tâm đăng kiểm sai phạm

9 trung tâm đăng kiểm bị khám xét gồm: 5 Trung tâm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc (cụ thể: Trung tâm Đăng kiểm: 62-03D tỉnh Long An; 71-02D tỉnh Bến Tre; 83-02D tỉnh Sóc Trăng; 66-02D tỉnh Đồng Tháp) ; 63-02D tỉnh Tiền Giang), Trung tâm Đăng kiểm 50-15D (thành phố Thủ Đức) do Nguyễn Trọng Vĩnh làm Giám đốc; Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân) do Ngô Ngọc Sơn làm giám đốc; Trung tâm đăng kiểm 50-10D (huyện Củ Chi) do Nguyễn Thanh Tâm là giám đốc và Trung tâm đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè) do Hồ Hữu Tài làm giám đốc.