Công an TP.HCM kêu gọi người dân tạm trú đi làm CCCD gắn chip

Người dân tạm trú tại TP.HCM khi đi làm CCCD gắn chip chỉ cần mang CMND, sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM (PC06) vừa thông báo về việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip (CCCD) cho người dân tạm trú tại TP.HCM.

Phòng PC06 kêu gọi người dân tạm trú đi làm CCCD gắn chip. Ảnh: Phạm Ngôn.

Theo Phòng PC06, việc triển khai cấp CCCD cho người dân tạm trú diễn ra song song với cấp CCCD cho người dân thường trú. Những người thuộc diện cấp CCCD là công dân từ đủ 14 tuổi trở lên.

Công dân khi đến điểm cấp CCCD cần mang theo CMND, sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh để chứng minh nội dung thông tin. Từ đó, công an sẽ đối chiếu thông tin và thực hiện quy trình cấp CCCD theo quy định.

Để đảm bảo tiến độ cấp CCCD theo chỉ tiêu Bộ Công an đề ra, Công an TP.HCM đề nghị công dân nhanh chóng liên hệ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Thủ Đức, các quận, huyện hoặc điểm cấp CCCD lưu động để được hướng dẫn và thực hiện thủ tục.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuân thủ đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách khi đến các điểm cấp CCCD.

“Công an tạm dừng việc cấp CCCD ở nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch Covid-19 và tiếp tục cấp tại các điểm an toàn. Tại các điểm cấp, lực lượng chức năng bố trí bộ phận y tế để hỗ trợ đo thân nhiệt cho công dân”, đại diện Phòng PC06 thông tin.